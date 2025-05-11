وسط انتهاكات متواصلة.. إسرائيل تعلن تأهبها لأي سيناريوهات في سوريا

تل أبيب: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن قواته “في حالة تأهب” للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في سوريا، في ظل انتهاكات مستمرة ترتكبها تل أبيب ضد سيادة البلد العربي.

جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال، أعلن فيه أنه يواصل متابعة الأحداث في الأراضي السورية، بذريعة “منع مسلحين” من الاقتراب من المستوطنات الواقعة بالجولان المحتل، و”حماية الدروز”، على حد ادعائه.

وتمثل هذه البيانات الإسرائيلية والمتعلقة بالشأن السوري الداخلي محاولات من تل أبيب لاستغلال ورقة الأقليات، خاصة الدروز في جنوب سوريا، لترسيخ تدخلاتها وانتهاكاتها للسيادة السورية، وفرض واقع انفصالي، في وقت تؤكد فيه دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

واندلعت مؤخرا توترات داخلية بين قوات الأمن السورية ومجموعات “خارجة عن القانون” في مناطق يقطنها دروز، لتستغل إسرائيل الأوضاع وتنفذ غارات جوية بذريعة “حماية الدروز”.

غير أن الرد على الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا جاء سريعا من زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية في البلاد، إذ أكدوا في بيان مشترك مطلع مايو/ أيار الجاري، تمسكهم بـ”سوريا الموحدة ورفضهم التقسيم أو الانفصال”.

لكن رغم عودة الهدوء في مناطق الدروز والتوصل لاتفاق أمني ينزع فتيل التوتر، صعّدت تل أبيب انتهاكاتها، وقصفت لأول مرة وبعد ساعات من بيان زعماء الطائفة الدرزية، محيط القصر الرئاسي بدمشق، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مناطق مختلفة.

وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا، زعم جيش الاحتلال في بيانه الأحد، أن قواته “مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى القرى الدرزية في جنوب سوريا”.

وقال إن قوات الفرقة 210 “تنتشر في سوريا، للدفاع عن البلدات الإسرائيلية في الجولان”، بينما يواصل “متابعة الأحداث الجارية في سوريا”.

وأضاف: “قوات الفرقة 210 منتشرة في حالة تأهب للدفاع ضد السيناريوهات المختلفة (لم يحددها)، وهي مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية، إلى جانب تقديم المساعدة للسكان السوريين الدروز في المنطقة”.

وتأتي هذه التصريحات والتهديدات الإسرائيلية رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.

والخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه باشر بتشغيل منشأة صحية في قرية “حضر” بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، بدعوى “معالجة مصابين من الطائفة الدرزية”، ضمن منطقة سيطر عليها في أعقاب إسقاط نظام البعث أواخر العام الماضي.

كما زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن نحو 30 مصابا من الطائفة الدرزية نقلوا خلال الأسابيع الأخيرة من جنوب سوريا إلى مستشفى في مدينة صفد شمالي إسرائيل، وجميعها محاولات للتدخل في الشأن السوري.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

