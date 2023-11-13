وسط انسداد في العملية السياسية في ليبيا… باتيلي يقدم مبادرة من المزمع إطلاقها في الفترة المقبلة

طرابلس – «القدس العربي» : تشهد العملية السياسية في ليبيا انسداداً كبيراً منذ اعتماد مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مقابل إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن لجنة 6+6 التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من حزيران / يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضاً إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وفي آخر التطورات قدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مبادرة بعثة الأمم المتحدة المزمع إطلاقها في الفترة المقبلة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع تكالة، وفق بيان صادر عن المجلس الإثنين. جاء اتصال تكالة وباتيلي بعد بضعة أيام من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، الذي لم يسفر عن نتائج ملموسة واتفق فيه رئيسا المجلسين على التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي – ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه، وفق بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأمام الانسداد السياسي، دعا المبعوث الأممي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك أهم القيادات، إلى الاجتماع معاً والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة، يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

ويعقد مجلس النواب، الإثنين، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري جلسة رسمية لمناقشة هذا الانسداد. وتحدث النويري في كلمة ببداية الجلسة عن لقائه الأخير مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا الذي تناول مناقشات حول مسار العملية السياسية والقوانين الانتخابية.

وقال، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أمس الإثنين، إن المجلس أوفى بجميع التزاماته لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن القوانين الانتخابية الصادرة ملائمة مع جميع الأطراف. وخلال الجلسة، قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا رحبت بالقوانين الانتخابية التي أصدرها المجلس ووصفتها بالجيدة إلا أن المشكلة تكمن في قضايا سياسية عالقة ومنها تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحدث نصية عن لقائه الأخير مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا رفقة النائب الأول للمجلس فوزي النويري، قائلاً إن زينينغا أخبرهما برأي البعثة الأممية، وتلقيها طلباً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالعودة إلى التفاهمات المتفق عليها للجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة بشأن القوانين الانتخابية.

وأضاف نصية أن بعثة الأمم المتحدة هي من طلبت تعديلات فنية على القوانين، وهو الأمر الذي يجب أن يفهمه أعضاء مجلس الدولة، وأنها غير مقتنعة بالعودة إلى مخرجات بوزنيقة، والمشكلة حالياً في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

وبشكل عام فقد أثار فشل لقاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، في العاصمة المصرية القاهرة، استياء واسعاً في ليبيا، خصوصاً أنه كان من المتوقع أن يقود إلى تسمية رئيس حكومة جديد يشرف على الانتخابات المتعثرة.

وقال عضو البرلمان بدر النحيب إن تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي أمر صعب لأن هناك أطرافاً خارجية من الضروري مشاركتها في تشكيل الحكومة.

وأوضح النحيب في تصريحات تلفزيونية، أنه في حال كان تشكيل الحكومة من خلال مجلسَي النواب والدولة سيكون من الممكن أن تشكل خلال أسبوع، لكن الأطراف الخارجية متحكمة في المسألة، وهي من ترضى أن يكون هناك حكومة، أم لا.

وأكدت عضو هيئة الدستور، نادية عمران، أنه لا يمكن حدوث أي تطور، أو توافق بين رئاسة المجلسين، فقد سبق هذا اللقاء العديد من اللقاءات الفاشلة رغم الضخ الإعلامي الذي رافقها، مضيفة طالما لم تتم حلحلة النقاط العالقة والأساسية والتي تتركز في ضرورة احترام نصوص الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وإكمال المسار الدستوري وعدم العبث به، فإنه لن يحصل أي تقدم .

وقال عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، إنه يتعين على عقيلة وتكالة دعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال بعد نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن دور مجلسي النواب والدولة أيضاً، إيجاد حكومة جديدة موحدة بعيداً عن الحسابات والمصالح الضيقة.