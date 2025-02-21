وسط تحذيرات.. “آدم” و”الجلمود” وطقس غير مستقر تخيم على 9 دول عربية 

عمان: تتواصل خلال الأيام المقبلة تأثيرات المنخفض الجوي المعروف باسم “آدم” في لبنان و”الجلمود” في الأردن، وسط طقس غير مستقر يشمل 7 دول عربية أخرى، مصحوبا بتحذيرات من الجهات المختصة.

جاء ذلك بحسب تقديرات رسمية صدرت مساء الجمعة في كل من لبنان والأردن وفلسطين وسوريا والسعودية وقطر وسلطنة عُمان والإمارات ومصر.

لبنان

كشفت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن البلاد لا تزال تحت تأثير منخفض “آدم” القطبي المنشأ، مع دخول كتلة هوائية شديدة البرودة، متوقعة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وحذرت من تكوّن الجليد وتراكم الثلوج على الطرقات الداخلية والجبلية التي ترتفع عن 700 متر بدءا من السبت، و500 متر يوم الأحد، مع توقع انحسار تدريجي مساء الإثنين، وموجة صقيع تستمر حتى الأربعاء.

الأردن

حذرت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن من تدني الرؤية بسبب الضباب والغبار، وخطر “الانجماد” والصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة، وخطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

وأضافت: “تزداد برودة الأجواء السبت، مع تعمق أكثر للكتلة الهوائية الباردة والقطبية على المملكة، وانخفاض درجات الحرارة مع أجواء غائمة وماطرة في الشمال والوسط”.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى “احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج ولفترات قصيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية”.

كما حذّر الدفاع المدني الأردني المواطنين من الاقتراب من جوانب الأودية ومناطق تشكل السيول.

فلسطين

أعلنت الأرصاد الجوية في فلسطين استمرار تأثير المنخفض الجوي مع انخفاض درجات الحرارة دون المعدل السنوي بـ4 إلى 6 درجات، وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد، مع توقع تساقط ثلوج على المرتفعات الجبلية العالية مساء السبت.

سوريا

توقعت المديرية العامة للأرصاد في سوريا استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى السبت دون المعدل بـ2 إلى 6 درجات، مع فرص لهطول أمطار وثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1200 متر.

كما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية وثلوج في المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون والسويداء، مع رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

قطر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية في قطر من ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية، مع فرص لتشكّل الضباب خلال ساعات الليل في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى الحذر.

سلطنة عُمان

أصدرت المدرية العامة للأرصاد في سلطنة عُمان تنبيهًا بشأن فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في عدة محافظات وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عُمان خلال الليل وصباح السبت.

السعودية

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنذارات “صفراء” بشأن رياح شديدة وغبار وتدني مدى الرؤية في المناطق الشمالية والشرقية و العاصمة الرياض (وسط).

الإمارات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات طقسا غير مستقر من السبت حتى الأربعاء، متأثرا بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، تصاحبه كتلة هوائية باردة.

وأشار إلى أن البلاد ستشهد السبت والأحد رياحا جنوبية شرقية وارتفاعا في درجات الحرارة، ومن الإثنين إلى الأربعاء تدنيا في مدى الرؤية الأفقية واضطرابا في البحر.

مصر

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية.

وتوقعت انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، مع استمرار نشاط الرياح وأجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا طوال الأسبوع المقبل.

(الأناضول)