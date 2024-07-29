سياسة | دولي

وسط تصاعد التوتر مع حزب الله.. إسرائيل تشتري الآلاف من قذائف الهاون “الدقيقة” 

منذ ساعتين

جنود من جيش الاحتلال يطلقون قذيفة هاون تجاه قطاع غزة

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القدس: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين، عن شرائها آلافا من قذائف الهاون “دقيقة التوجيه” من شركة محلية بقيمة أكثر من 220 مليون دولار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، وتتبادل منذ اليوم التالي قصفا يوميا مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: “وقّع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زامير على طلبية بقيمة تزيد عن 220 مليون دولار، لشراء آلاف ذخائر الهاون الدقيقة التوجيه من طراز “آيرون ستينغ” من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية”.

و”من المقرر أن تعمل هذه الذخائر على تعزيز القدرات العملياتية للقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي”، وفق البيان.

وتابعت الوزارة: “تم تجهيز الذخائر بأنظمة توجيه متطورة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي؛ ما يتيح الاستهداف الدقيق، مع تقليل الأضرار الجانبية والحد من المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين (المدنيون)”.

وإلى جانب منتجات شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حصلت تل أبيب على كميات كبيرة من الذخائر من دول غربية، على رأسها حليفتها الولايات المتحدة.

(الأناضول)

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