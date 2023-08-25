وسط تضامن شعبي في مناطق النظام.. مظاهرات تطالب بإسقاط الأسد وتعيد هتافات الثورة السلمية الباكرة- (صور وفيديو)

دمشق- “القدس العربي”: شكلت حلب وإدلب شمال وشمال غربي سوريا، بالإضافة إلى الرقة ودير الزور والحسكة وسط وشمال شرق البلاد، والسويداء ودرعا جنوبا، الجمعة، مسرحا للمظاهرات الجماهيرية الغاضبة، التي هتف فيها المحتجون بالآلاف لإسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد.

ورفع المتظاهرون من شمال سوريا إلى جنوبها، لافتات كتب عليها “سنعيد سيرتها الأولى”، و”ارحل يا بشار” و”ثورة لكل السوريين” و”سوريا حرة حرة، وبشار يطلع برا” و”الشعب يريد إسقاط النظام” وغيرها من هتافات الثورة السلمية الباكرة عام 2011.

ورغم أن المحرك المباشر للاحتجاجات العارمة والمتواصلة التي تشهدها السويداء منذ نحو أسبوع، هو معيشي وخدمي، إلا أن المتحدث باسم شبكة أخبار “السويداء 24” ريان معروف أكد في تصريح لـ “القدس العربي” أن الاحتجاجات تسير بتوجه سياسي واضح ضد النظام السوري، إذ أكد المتظاهرون على رحيل بشار الأسد وإسقاط نظامه، كما حملت بعض اللافتات شعارات ضد المحتلين الإيرانيين والروس والأمريكيين، دون المطالبة هذه المرة بتحسين أو إصلاح الأوضاع المعيشية، وفق المتحدث.

وقال معروف لـ”القدس العربي”: إن المحافظة شهدت الجمعة، أكبر تجمع للاحتجاجات في ساحتين رئيسيتين، الأولى في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، والتي شهدت حضور مئات المتظاهرين بالتزامن مع مظاهرة ثانية في بلدة القريا معقل السلطان باشا الأطرش جنوب المحافظة، والتي شارك فيها شيخ العقل حمود الحناوي، للتأكيد على حقوق المتظاهرين ومطالبهم الواضحة برحيل النظام السوري وإسقاط بشار الأسد.

وقال الحناوي في كلمة له أمام المتظاهرين: “هذا الحضور والحشد أكبر من كل الكلمات، ندعو لكم بالتوفيق أن يحفظكم الباري عز وجل”، ودعا المحتشدين إلى “تحكيم العقل والحكمة البالغة دائماً في جميع التصرفات”، مبديا أمله في تحقيق مطالب الأهالي.

جانب من كلمة شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي في مضافة سلطان باشا الأطرش خلال مظاهرة شعبية حاشدة شهدتها بلدة القريّا جنوب السويداء، للمطالبة برحيل النظام. بالتزامن مع مظاهرة مدينة السويداء.#احتجاجات_السويداء#مظاهرات#إضراب_السويداء pic.twitter.com/5P362zs2Jz — السويداء 24 (@suwayda24) August 25, 2023

وتوافد أهالي جبل العرب من معظم قرى وبلدات محافظة السويداء، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، للمشاركة بالمظاهرة الحاشدة هناك، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 4000 شخص من أهالي المدينة وقرى القريا وشهبا وعتيل وسليم وعرمان وبدور والمزرعة ومردغ وقنوات ورحا والمقرن وقرى أخرى شاركوا بأكبر مظاهرة في السويداء، طالبوا فيها بتطبيق القرار 2254 وإسقاط النظام ورأس هرمه بشار الأسد وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأشار المرصد إلى استمرار الحراك الشعبي في يومه السادس ضمن مناطق متفرقة من السويداء وريفها، حيث خرج صباح اليوم أهالي قرية حوط وقرى وبلدات أخرى بريف السويداء بوقفة احتجاجية، تحت شعار “معا بحراك سلمي من أجل وطن كريم”، وذلك استمراراً للاحتجاجات الشعبية والمطالبة بإسقاط النظام، وتطبيق القرار الأممي 2254، وذلك بحضور رجال الدين ومشاركة كبيرة للنساء.

وقابل ذلك، تضامن شعبي ضخم مع انتفاضة الكرامة في السويداء، حيث شهدت قرى وبلدات إدلب وأرياف حلب شمال وشمال غربي سوريا، سلسلة من المظاهرات، طالبت برحيل بشار الأسد، وهتفت للسويداء.

وقال الناشط الإعلامي عبد الكريم الثلجي لـ”القدس العربي” إن مدن وبلدات دركوش، وكللي، وجسر الشغور، وخربة الجوز، واطمة، كفر لوسين في إدلب، شهدت مظاهرات غاضبة طالبت برحيل النظام السوري، وخروج المعتقلين، والتمسك بثوابت الثورة السورية.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في مدن وبلدات مارع، وأعزاز، وعفرين، والباب، والراعي، وراجو، والقصر في ريف حلب.

وفي الحسكة، خرج العشرات من المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الوطني المقرب من أنقرة، بمظاهرات شعبية طالبت بإسقاط النظام وتحديدا في مدينة رأس العين شمال الحسكة، كما شهدت مناطق سيطرة “قسد” مظاهرتين في كل من مدينتي الطبقة والرقة، بالإضافة إلى مظاهرات مماثلة في بلدات الشحيل والجرذي وأبو حمام والجرذي والشنان بريف ديرالزور.

وفي درعا جنوب البلاد، وثقت شبكة “تجمع أحرار حوران” المحلية، 8 نقاط احتجاج توزعت في نوى والحراك وبصرى الشام وجاسم، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط نظام الحكم وهتفوا للسويداء.

كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تضامن أهالي في مناطق متفرقة في دمشق الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، مع الحراك الشعبي المستمر، حيث طالبوا بإسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، عبر نشر قصاصات ورقية.