وسط جمود سياسي: جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لبحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا

طرابلس- «القدس العربي»: وسط الجمود السياسي الذي تمر به ليبيا من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي خلال نيسان / أبريل الجاري جلسة إحاطة دورية لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، حيث سيقدم رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة عبدالله باتيلي إحاطته أمام المجلس، إضافة إلى إحاطة يقدمها رئيس لجنة الجزاءات الأممية.

وحسب المعلن عنه فسيكرر أعضاء مجلس الأمن دعوته للأطراف الليبية للمشاركة بحسن نية في المفاوضات الهادفة إلى تحقيق توافق بشأن القضايا السياسية العالقة، والاتفاق على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء الاستحقاق الوطني، كما أورد موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت الإثنين.

وأكد أعضاء المجلس على دعمهم للمبادرة السياسية التي أعلن عنها المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، وأهمية المشاركة بشكل كامل وفعال في جهود الوساطة التي يقودها، محذرين من المبادرات المتنافسة التي قد تفشل في تحقيق تقدم ملموس صوب إجراء الانتخابات، وبالتالي إطالة أمد الجمود السياسي الراهن.

ورحب الأعضاء كذلك بمؤتمر المصالحة الذي يدعمه الاتحاد الأفريقي، وينعقد في نيسان / أبريل الجاري، باعتباره خطوة حيوية من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي.

وأشار الموقع الإلكتروني المعني بمتابعة أخبار مجلس الأمن الدولي إلى اتحاد موقف أعضاء مجلس الأمن بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى الانتخابات، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد، مع دعم واسع لدور الوساطة الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأظهر مجلس الأمن خلال الفترة الماضية تمسكاً بموقفه بضرورة دعم الزخم السياسي للمضي قدما صوب إجراء الانتخابات وتوحيد الحكومة في ليبيا.

وحسب الموقع فإن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس يتمثل في تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الأطراف المتنافسة في ليبيا للاتفاق على قانون الانتخابات، وهو الهدف الذي حث المبعوث الأممي أعضاء المجلس مرارا على دعمه من خلال ممارسة نفوذ على أصحاب المصالح الحقيقيين.

ورغم المحاولات المتكررة يتواصل الجمود السياسي في ليبيا وسط تواجد لحكومتين وهما حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقد فاقم هذا من حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

ونتيجة للجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا وتوقف تقدم العملية السياسية فيها طالب 75 حزبا سياسيا في ليبيا، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمراجعة شاملة لآليات عمل البعثة الأممية وآلية تكليف المبعوثين والموظفين فيها منتقدة أداء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي قالت إنه يصر على تهميش الأحزاب السياسية.

وحسب الرسالة فقد طالبت الأحزاب الموقعة على البيان بـإعادة النظر في المقاربة التي عملت وتصر على الاستمرار بالعمل على أساسها بعثة الأمم المتحدة، وتعديلها بحيث تهدف لبناء الدولة، وتوسيع مشاركة الليبيين في الحوار السياسي.

وإذ اعتبرت الأحزاب الخمسة والسبعين أن الدور الحالي للبعثة يقتصر على تقاسم السلطة بين أطراف الصراع في غياب الدولة، وعدم حصر المشاركة على أطراف الصراع فإنها رأت عدم نجاعة المقاربة التي ترتكز على حصر المشاركة على الأطراف المتصارعة المتصدرة للمشهد فقط.

وخلال الأيام الماضية قاد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي سلسلة مشاورات لإنعاش الاقتناع الدولي والمحلي بمبادرته التي أطلقها في وقت سابق ولم يتمكن من إقناع الأطراف السياسية بها والتي تقضي بجمع أطراف النزاع على طاولة خماسية واحدة.

مشاورات باتيلي جاءت في أعقاب استضافة جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة اجتماعا ثلاثيا ليبيا، جرى خلاله الاتفاق على بند أساسي يطالب به باتيلي نفسه وهو وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وهو ما اعتبره كثيرون إعلان فشل لمبادرة باتيلي.

وفي آذار / مارس الماضي عقدت جلسة حوارية ليبية في العاصمة المصرية (القاهرة)،بحضور كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. ودعا الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى عقد هذه الجلسة، بهدف تيسير الحوار الليبى ـ الليبى، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

ويعد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أشد الرافضين لمبادرة باتيلي بهذه الصيغة مشترطاً إما استبعاد الدبيبة أو مشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وهو الاجتماع الذي عولت عليه البعثة الأممية ليقود إلى حل يؤدي إلى الانتخابات.

واشتملت مبادرة باتيلي على دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادة حفتر والمجلس الرئاسي لتسمية ممثلين لحضور اجتماع تحضيري يناقش موعد وأجندة لاجتماع يضم الأطراف الرئيسية غير أنه لم يتفق الممثلون على معايير المبادرة، مع وضع شروطا متضاربة للمشاركة، وهو ما أوضحه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، شباط / فبراير الماضي.