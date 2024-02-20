وسط جمود سياسي شديد تعيشه البلاد: تصاعد الانتقادات لدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

طرابلس – «القدس العربي»: تتصاعد الانتقادات لدور البعثة الأممية الليبية في إدارة المشهد الحالي وفي تسيير عجلة العملية السياسية التي توقفت منذ طرح المبعوث الحالي عبد الله باتيلي مبادرة فشلت بسبب رفض بعض الأطراف المشاركة فيها.

وقبل تصاعد وتيرة الانتقادات من قبل سياسيين وبرلمانيين وصحافيين عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، في تصريحات صحافية وصفت بالجريئة، عن أسفه من “تشبث قادة ليبيا بمناصبهم ومواقعهم”، مؤكداً “أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا”. وأوضح أن الحل الوحيد الذي بإمكانه جلب الأمن والازدهار لليبيا هو تشكيل حكومة جديدة موحدة، تلبية “لآمال الليبيين”، وفق قوله. ووجه المبعوث الأممي دعوة خلال لقاء صحافيين إلى القادة السياسيين لتحمل المسؤولية وإدراك فشلهم في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، مشدداً على مجلسي النواب والأعلى للدولة أن يدركا أن وقتهما قد نفد وأن عليهما خلق وضع سياسي يسمح بالتغيير.

وأشار باتيلي إلى أن اشتراط أي طرف البقاء في منصبه لم يعد مقبولاً، معتبراً أن من شأن هذا الشرط أن يؤجج الصراع أو يشعل فتيل الحرب، الأمر الذي لم يعد مستبعداً في ليبيا اليوم.

وعلى إثر ذلك، علقت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب على تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأخيرة، لا سيما وصفه الأجسام الموجودة في المشهد بالفاشلة، مشيرةً إلى أن باتيلي لا يستقر على رأي وهو متذبذب بآرائه بقول إن الأطراف متعنتة ومتمسكة بالسلطة والبقاء وهي غير قادرة على حل الأزمة في ليبيا.

وقالت في تصريح صحافي إن باتيلي متذبذب في تصريحاته وبياناته وهو عبارة عن موظف من الأمم المتحدة لا يعدو إلا أن يكون موظفاً يرسل ويستقبل فقط ولم يؤد دوره كمبعوث لحل الأزمة في ليبيا إطلاقاً.

وأشارت إلى أن الأطراف السياسية المتشبثة ليست مجلس الدولة، فالمجلس عندما قدم مقترحاً بطاولة الحوار لم يتأخر مجلس الدولة إطلاقاً رغم الاعتراض على بعض الشخصيات الموجودة على طاولة الحوار وحتى لا يوصف المجلس بالتعنت وافق على كل الأطراف دون قيد وشرط ومن يرفض طاولة الحوار هو مجلس النواب.

وفي السياق، أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن “باتيلي يسعى كسابقيه من المبعوثين لإدارة الأزمة وإطالتها”. وقال الصول، في تصريح صحافي، إن باتيلي يسعى لإطالة الأزمة بهدف “تحقيق مصالح دولية عبر دعم حكومة غير قانونية”. وختم موضحاً أنه “يجب على المجتمع الدولي تغيير باتيلي وتعيين مبعوث جديد يسعى منذ البداية لحل الأزمة”.

كما قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قبل يومين، إن المبعوث الأممي عبدالله بات شخصاً غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية. وجاء ذلك في كلمة له من مدينة درنة لمناسبة مرور الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير، نشرتها صفحة الحكومة على فيسبوك، وأشار حماد إلى عجز البعثة الأممية عن دعم أيَّ مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام، متحدثاً عن فشل المبعوث الأممي بسبب سياساته الخاطئة ومتابعاً لذلك رفضنا التعامل معه، واعتبرناه شخصاً غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ونحن مستعدون للتعامل مع منْ يأتي خلفاً له. واستطرد حماد: “ما نراه حالياً من حراك شعبي في غالبية المدن والمناطق، رفضاً للفساد المالي والإهدار الذي يمارسه من قفزوا على السلطة بالقوة وخلافاً للشرعية، ولم يراعوا أحوال الشعب الليبي الذي يعاني الفقر وقلة الإمكانات في شتى المجالات، هو أكبر دليل على الوعي الذي وصل إليه الليبيون”. وعلى خلاف هذه الانتقادات فقد قللت دراسة أمريكية من الدور الذي تلعبه التدخلات الخارجية في تعقيد المشهد السياسي في البلاد، مؤكدة أن المجموعات المسلحة المنتشرة في عدد من مناطق البلاد ربما هي السبب الأكثر حضوراً في تعقيد المشهد السياسي في البلاد، لافتاً إلى أن مجموعات المصالح تعرقل المسار السياسي الذي قد يتعارض مع مصالحها في حال انتخاب حكومة جديدة وإنهاء الأجسام السياسية الموجودة حالياً.

وذكرت الدراسة التي أعدها باحثون في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن الجمود السياسي القائم في البلاد وعدم النجاح في إجراء الانتخابات له ثلاثة أسباب رئيسية، أولها أن قادة الأجسام السياسية القائمة حالياً يفضلون الامتيازات التي يتحصلون عليها بدلاً من احتياج السكان، بالإضافة إلى أن النظام المالي المعمول به حالياً أشبه بشبكة سرية من التمويل تجعل الجميع يستفيد من موارد البلاد خصوصاً الجهات السياسية والجماعات المسلحة، وهو ثاني عوامل تعقيد الأزمة في البلاد، على حد وصف الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن البعثة الأممية تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي والأوروبي وكذلك القوى الإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة، وقبول نتائجها.