وسط حديث عن “توتر بين البلدين”.. رئيس الإمارات يتلقى رسالة من نظيره الجزائري- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، في بيان، أن الرسالة تسلمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب الرئيس الإماراتي لدى استقباله في قصر الوطن، عمر فريتح سفير الجزائر لدى الإمارات.

وبحث الجانبان، “علاقات التعاون المشترك القائمة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

تأتي هذه الرسالة من تبون لمحمد بن زايد، في ظل تزايد الحديث مؤخرا عن توتر في العلاقات بين البلدين، على خلفية اتهامات من جهات جزائرية للإمارات بأنها تحاول جرّ دول مجاورة للتطبيع مع إسرائيل، ولا سيما تونس وموريتانيا.

وقد حذّر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، قبل أيام، من الدور الإماراتي في المنطقة، عقب انقلاب النيجر الأخير، مشيرا إلى أن لديه معلومات بخصوص تطبيع وشيك لتونس مع إسرائيل، بعد أن زارها مسؤول في دولة خليجية مؤخرا.

واتهم بن قرينة “دولة خليجية وظيفية” بأنها “دائما وراء لعبة زرع الخلافات والفرقة في المنطقة”، وأنها تحاول دفع تونس وموريتانيا للتطبيع مع إسرائيل.

وفي هذا إطار توضيح الموقف التونسي من التطبيع مع إسرائيل، قالت وزارة الخارجية التونسية، أمس الخميس، إن الوزير نبيل عمار، سلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من نظيره التونسي قيس سعيد، لم تكشف عن فحواها، في وقت تحدثت مراقبون عن سعي سعيد لتوضيح موقفه من التطبيع لتبون، وسط الحديث عن “فتور العلاقات” بين الطرفين وجهود تبذلها الإمارات لإلحاق تونس بقطار التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صحيفة “الخبر” الجزائرية، نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة، معلومات تفيد بممارسة الإمارات “أعمالا عدائية” ضد الجزائر، أبرزها تزويد السلطات المغربية ببرنامج تجسس على البلاد، وقيامها بمحاولات لجرّ دول المنطقة المغاربية نحو التطبيع من أجل إضعاف الجزائر.

وقالت الصحيفة في مقال لها الشهر الماضي، بعنوان “أبو ظبي.. عاصمة التخلاط (إثارة الفوضى)”، إن “حملات الكراهية التي أخذت طابعا رسميا من نظام دولة الإمارات، تجاوزت حدود العقل والمنطق، وقد تضرب عرض الحائط بمستوى العلاقات الرسمية بين البلدين، من شدة وهول الأعمال العدائية الممارسة ضد الجزائر، والتي يقودها مسؤولون إماراتيون زوّدوا المغرب بنظام متطور آخر معد للجوسسة على الجزائر”.

أما على المستوى الرسمي، فتبدو العلاقات طبيعية بين الدولتين، إذ لم يسبق لمسؤول جزائري أن هاجم الإمارات. وتعود آخر مكالمة جمعت وزيري خارجية البلدين أحمد عطاف وعبد الله بن زايد آل نهيان إلى نهاية حزيران/ يونيو، حيث هنأت الإمارات الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن.

(وكالات)