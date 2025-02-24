وسط حديث عن صفقة “طائرات الشبح الروسية”.. تعيين قائد جديد للقوات الجوية في الجزائر ـ (صور وفيديو)

الجزائرـ حسان جبريل

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، تعيين اللواء زوبير غويلة، قائدا جديدا للقوات الجوية، خلفا للواء محمود لعرابة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، “أشرف، اليوم، على مراسم التنصيب الرسمي للواء زوبير غويلة، قائدا للقوات الجوية، خلفا للواء محمود لعرابة”.

وأضاف البيان أن التعيين جاء وفقا لمرسوم رئاسي موقع في 17 فبراير/ شباط 2025.



وخاطب شنقريحة الحاضرين قائلا: “وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وخلال كلمته، أشار رئيس أركان الجيش إلى أن الدبلوماسية العسكرية الجزائرية شهدت ديناميكية حثيثة، تجسدت من خلال استقبال العديد من الوفود العسكرية الأجنبية، الرفيعة المستوى، والقيام بزيارات إلى عدة دول.

وشغل اللواء زوبير غويلة، المسؤول الجديد للقوات الجوية الجزائرية، منصب قائد الجو بالناحية العسكرية السادسة (جنوب)، وجرى ترقيته إلى رتبة لواء من جانب الرئيس تبون في 2021.

كما تولى ذات المسؤول العسكري بعدها منصب رئاسة أركان القوات الجوية.



وكان القائد السابق لسلاح الجو الجزائري قد عين في هذا المنصب في يوليو/ تموز 2020، بعد أن كان مسؤولا عن القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك جنوبي العاصمة، وهي أهم محطة للإمداد والنقل في القوات الجوية الجزائرية.

ويأتي هذا التغيير في قيادة سلاح الجو الجزائري بالتزامن مع حديث وسائل إعلام دولية عن اقتراب البلد العربي عن صفقة مقاتلات سوخوي 57 الشبحية الروسية، وسط غياب أي تأكيد رسمي من الطرف الجزائري.

(الأناضول)