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وسط حديث عن صفقة “طائرات الشبح الروسية”.. تعيين قائد جديد للقوات الجوية في الجزائر ـ (صور وفيديو)

24 - فبراير - 2025

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الجزائرـ  حسان جبريل
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، تعيين اللواء زوبير غويلة، قائدا جديدا للقوات الجوية، خلفا للواء محمود لعرابة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، “أشرف، اليوم، على مراسم التنصيب الرسمي للواء زوبير غويلة، قائدا للقوات الجوية، خلفا للواء محمود لعرابة”.
وأضاف البيان أن التعيين جاء وفقا لمرسوم رئاسي موقع في 17 فبراير/ شباط 2025.

وخاطب شنقريحة الحاضرين قائلا: “وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.
وخلال كلمته، أشار رئيس أركان الجيش إلى أن الدبلوماسية العسكرية الجزائرية شهدت ديناميكية حثيثة، تجسدت من خلال استقبال العديد من الوفود العسكرية الأجنبية، الرفيعة المستوى، والقيام بزيارات إلى عدة دول.
وشغل اللواء زوبير غويلة، المسؤول الجديد للقوات الجوية الجزائرية، منصب قائد الجو بالناحية العسكرية السادسة (جنوب)، وجرى ترقيته إلى رتبة لواء من جانب الرئيس تبون في 2021.
كما تولى ذات المسؤول العسكري بعدها منصب رئاسة أركان القوات الجوية.

وكان القائد السابق لسلاح الجو الجزائري قد عين في هذا المنصب في يوليو/ تموز 2020، بعد أن كان مسؤولا عن القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك جنوبي العاصمة، وهي أهم محطة للإمداد والنقل في القوات الجوية الجزائرية.
ويأتي هذا التغيير في قيادة سلاح الجو الجزائري بالتزامن مع حديث وسائل إعلام دولية عن اقتراب البلد العربي عن صفقة مقاتلات  سوخوي 57 الشبحية الروسية، وسط غياب أي تأكيد رسمي من الطرف الجزائري.

(الأناضول)

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  1. يقول بلقاسم:
    فبراير 24, 2025 الساعة 12:53 م

    دولة مدنية ماشي عسكرية

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  2. يقول فرحي:
    فبراير 24, 2025 الساعة 12:57 م

    عاشت الجزائر 🇩🇿 حرة ، والله يرحم الشهداء

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  3. يقول تاوناتي:
    فبراير 24, 2025 الساعة 1:25 م

    تشبيب قيادات الجيش أمر ايجابي . و لهذا تعتبر هذه الخطوة التي قام بها قائد الأركان ،بوضع لواء شاب على رأس القوات الجوية، ضرورية للبلاد.

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    1. يقول حمزه:
      فبراير 24, 2025 الساعة 6:49 م

      السعيد شنقريحه ورفقائه عسكريين تتلمذوا علي المجاهدين والشهداء أقوال وافعال في جيش التحرير الوطني الدي كان مقبره الغزاه و الدي كان يعتمد علي التكتيك العسكري اسلوب الكر والفر وعلي عنصر المباغتة والحركه المستمره التي ترهب الاعداء

  4. يقول سعدان:
    فبراير 24, 2025 الساعة 2:02 م

    رائع جدا أن تحصل دولة عربية ومغاربية على مثل هذا السلاح الذي يساوي أو حتي يضاهي F35 الأمريكية هنيا رغم أن ما يبيعونه للعرب لازلنا يمكن أن بتساوي مع ما يحتفظون به لأنفسهم ولو يكن نفس السلاح .

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    1. يقول Nabil Bahij:
      فبراير 25, 2025 الساعة 11:17 ص

      مجرد حديث فقط .كما وقع مع s400

  5. يقول سعيد:
    فبراير 24, 2025 الساعة 2:27 م

    السلاح الروسي يمكن شراؤه من طرف حلفاء روسيا، لكن لا يمكن استخدامه بحرية..تذكروا منظومة إس ٣٠٠ التي كان يتوفر عليها بشار الأسد لكن لم يستخدمها أبدا في صد الهجمات الصهيونية لأن روسيا لم ترخص بذلك. السلاح الروسي يخضع لشفرات سرية ووحدها موسكو من يتحكم فيها.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 26, 2025 الساعة 11:36 ص

      بل تم استخدامها أكثر من مرة في صد هجوم عصابة تل أبيب يا حبيب ولكن تم سحبها من الأراضي السورية بسبب حاجة روسيا لها في صد الصواريخ الأوكرانية يا عينيا وكل شيء موثق بالصوت والصورة يا غندورة 😎☝️🚀🔥🐒🚀

    2. يقول سعيد:
      فبراير 26, 2025 الساعة 9:24 م

      إلى فصل الخطاب،
      دعنا من الشعارات والسجع الرديء، نظام بشار لم يستخدم أبدا إس ٣٠٠..وكيف احتاجت لها روسيا في حربها ضد أوكرانيا وهي تتوفر على منظومات أكثر تطورا مثل إس ٤٠٠ وإس ٥٠٠؟ السلاح الروسي لا يتم استخدامه إلا بترخيص من روسيا يا عينيا، أما الكلام فلا يسمن ولا يغني من جوع .

  6. يقول ريفي:
    فبراير 24, 2025 الساعة 5:06 م

    الجزائر بلد القارة فخر العرب وقلعتها تشتري سلاح فعال يجعل العدوا يخاف ويعمل الف حساب بعدم اللعب مع الجزائر ، اول بلد حارج روسيا من يمتلكه لو كانت الجزائر بدون قيمة لما قامت روسيا ببيعه للجزائر فهادا يكفي الثقة
    عاش الشعب الجزائري الابي وجعل حكامه خدما مطيع لهادا الشعب العضيم

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  7. يقول تيزي وزو الصامدة:
    فبراير 24, 2025 الساعة 9:16 م

    ما علاقة تعيين قائد جديد لسلاح الجو بإمكانية شراء طائرة جديدة. فهل ينبغي تغيير باقي القادة عند شراء دبابات صواريخ جديدة. وكيفما كان الحال فالسلاح الروسي الذي فشل في أوكرانيا وفي حماية بشار الفأر. لن ينفع غيره. وهذه الطائرة التي يتكلم عليها مداحوا النظام بطريقة غراندايزر لم تنفع روسيا التي تصنعها ولن تؤثر في موازين القوى في المنطقة ولن تفيد في ترهيب أبطال الحراك. ولكنها مجرد بروباغندا تضاف إلى نشرات الأخبار الرسمية.

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    1. يقول Rod-ri:
      فبراير 25, 2025 الساعة 10:37 ص

      السلاح الروسي تكالبت عليه كل أسلحة العالم ولم تنجح
      تحياتي من الريف الصامد الذي يرفض الركوع لغير الله

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