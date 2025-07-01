وسط حرارة قياسية..المغرب يواصل إخماد حريق غابة أتى على 12 هكتارا

الرباط: تواصل السلطات المغربية، الثلاثاء، إخماد حريق غابة بمنطقة “بني الليث” أتى على 12 هكتارا قرب مدينة تطوان شمالي البلاد.

والاثنين، اندلع حريق في غابة “بني الليث” بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها مستويات قياسية.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان (حكومية) حليم أكعبون، إن الجهود مستمرة لإخماد الحريق الذي لم يخلف خسائر في الأرواح.

وأضاف أكعبون إن “الحريق اجتاح حتى الساعة 13:00 (ت.غ) 12 هكتارا بالمنطقة”، الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع.

ولفت إلى أن “السلطات استعملت طائرات كانادير (برمائية) لإطفاء الحرائق”.

والاثنين، حذرت مديرية الأرصاد الجوية (حكومية) من موجة حارة تصل إلى 44 درجة مئوية في عدد من مناطق المملكة، متوقعة أن تستمر عدة أيام.

والجمعة، حذرت السلطات المغربية السكان القاطنين قرب الغابات من خطر اندلاع حرائق خلال الأيام المقبلة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ أقصى درجات اليقظة.

وقالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في نشرة إنذارية، إن هناك “خطورة قصوى” لاندلاع حرائق في غابات عدد من الأقاليم، اعتبارا من الجمعة ولمدة أسبوع.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وقال المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، في مايو، إن عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، بانخفاض نسبته 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن حرائق 2024 أتت على نحو 874 هكتارا، حيث تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية ما يقارب 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المغرب، وتشهد سنويا حرائق تتفاوت شدتها باختلاف الظروف المناخية والسلوك البشري.

(الأناضول)