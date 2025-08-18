وسط سعي حكومة نتنياهو لتهجير الفلسطينيين إليها.. إسرائيل تعلن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان

القدس: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الدولة العبرية سترسل قدم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان.

وبحسب وكالة “فرانس برس” أوردت في بيان “ستوفر إسرائيل مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الأكثر حاجة” في جنوب السودان لمواجهة “وباء الكوليرا والنقص الحاد في الموارد”.

وأوضحت الوزارة أن المساعدات ستشمل “إمدادات طبية، وأجهزة تنقية المياه، وقفازات وأقنعة للوجه، وأطقم نظافة خاصة للوقاية من الكوليرا”، بالإضافة إلى “طرود غذائية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إنه سيسمح للغزيين الراغبين بالفرار من الحرب في القطاع بالمغادرة، مؤكدا أن حكومته تتحدث مع دول عدة “يمكن أن تكون مضيفة”.

وأشارت تقارير صحافية الى أن جنوب السودان هو من الدول التي تدرس إسرائيل نقل فلسطينيين إليها، في إطار خطة لتهجير سكان قطاع غزة.

الا أن الحكومة في جوبا نفت في بيان سابق صحة هذه التقارير، وأكدت أن هذه المزاعم “لا أساس لها”.

وزارت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي شارن هاسكل جوبا الأسبوع الماضي والتقت الرئيس سلفا كير.

ويأتي إعلان إسرائيل إرسال مساعدات الى جنوب السودان، في وقت يشهد قطاع غزة خرب إبادة وأزمة انسانية حادة جراء ال المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا.

وتواجه الدولة العبرية انتقادات دولية متزايدة على خلفية الأزمة الانسانية في قطاع غزة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية ونقص الماء والطعام والوقود، وتحذير الأمم المتحدة ومنظمات دولية من خطر المجاعة.

والاثنين، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باتّباع “سياسة تجويع متعمّدة” في القطاع المحاصر والمدمّر.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011، ويعاني عدم الاستقرار بعد حرب أهلية بين مناصري الرئيس سلفا كير ومؤيدي خصمه ونائبه رياك مشار بين العامين 2013 و2018، أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتهجير أربعة ملايين.

(وكالات)