وسط غياب الريال.. جيرونا يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإسباني

مدريد: يتطلع فريق جيرونا للانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل ضيفا على ألميريا يوم الأحد المقبل في الجولة العشرين من المسابقة.

وستكون الفرصة متاحة لفريق جيرونا، الذي يقدم موسما رائعا حتى الآن، للانفراد بقمة جدول الترتيب في ظل غياب ريال مدريد عن مباريات هذه الجولة بعد أن تأجلت مباراته في هذه الجولة أمام خيتافي بسبب مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة في السعودية.

ولن تلعب فرق برشلونة وأوساسونا وأتلتيكو مدريد أيضا في هذه الجولة بسبب مشاركتهم في ذات البطولة.

ويقدم خيتافي موسما استثنائيا في الدوري هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف خلف الريال، المتصدر.

وحتى الآن خاض جيرونا 19 مباراة في الدوري، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر في مباراة واحدة كانت أمام الريال بثلاثية نظيفة.

وفي طريقه نحو احتلال المركز الثاني، تمكن جيرونا من التغلب على فرق كبيرة بالدوري مثل أشبيلية وبرشلونة وآخرهم أتلتيكو مدريد.

ويرغب ميغيل سانشيز، المدير الفني لفريق جيرونا، في الفوز على ألميريا واحتلال صدارة جدول الترتيب من أجل زيادة الضغط على الريال عندما يعود لاستئناف مبارياته في الدوري الإسباني.

وحذر سانشيز لاعبيه من التهاون أمام ألميريا واعتبار أن المباراة سهلة لاسيما وأن مباراة الدور الأول انتهت بفوز جيرونا 5 / 2.

في المقابل يدخل ألميريا المباراة وهو يعلم تماما أن فريق جيرونا يقدم عروضا قوية، ولكنه سيسعى جاهدا للثأر من الهزيمة التي تلقاها الفريق في الدور الأول، بالإضافة لرغبة الفريق الأكيدة في حصد ثلاث نقاط تمكن الفريق من مغادرة المركز الأخير الذي يحتله برصيد 5 نقاط.

ورغم مرور منتصف الموسم لم يحقق ألميريا أي انتصار وحصد نقاطه الخمس من خمسة تعادلات فيما تلقى الخسارة في 14 مباراة، من بينهم الخسارة في آخر مباراتين.

ويتطلع الفريق لتحقيق الفوز على جيرونا لتكون بداية لانطلاقة الفريق نحو تحقيق الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد الفريق منذ بداية الموسم.

وفي ذات اليوم أيضا، سيلتقي فريق قادش، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، مع ضيفه بلنسية، صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

في الوقت نفسه، يتطلع فريق أتلتيك بلباو للانقضاض على المركز الثالث عندما يواجه أوساسونا يوم السبت.

ويتواجد بلباو في المركز الرابع برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة.

ونظرا لفارق الأهداف الذي يصب في مصلحة بلباو سيكون بإمكانه انتزاع المركز الثالث من برشلونة في حال فوزه بأي نتيجة على أوساسونا، الذي يتطلع هو الآخر لتحقيق الفوز لتعزيز تواجده في وسط جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

وفي بقية المباريات التي تقام في ذات اليوم، يلتقي لاس بالماس مع فياريال، وريال مايوركا مع سلتا فيجو، وريال بيتيس مع غرناطة.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة عندما يلتقي أشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس.

(د ب أ)