وسط مخاوف من حرب إقليمية.. أكبر مسؤول أمني روسي يصل العاصمة الإيرانية

موسكو: ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع كبار القادة في إيران، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان.

وتأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أثناء تواجده في طهران الأسبوع الماضي.

وقالت إنترفاكس إن شويغو، الذي كان وزيرا للدفاع قبل نقله إلى مجلس الأمن في مايو/ أيار، سيلتقي أيضا برئيس الأمن القومي الإيراني ورئيس هيئة الأركان العامة.

وتعمل موسكو على تعزيز علاقاتها مع طهران منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وتقول إنها تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إيران.

وذكرت رويترز في فبراير/ شباط، أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ سطح-سطح الباليستية.

وقالت الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، إن روسيا تعمل على يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران، وتلقت مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها لقصف أوكرانيا، لكن موسكو تنفي ذلك.

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها انضمت إلى إيران في التنديد باغتيال هنية والإشارة إلى “العواقب الجسيمة لهذا العمل”.

(رويترز)