وسط مخاوف من نشوب حرب.. مؤشر بورصة تل أبيب يتراجع إلى “قاع أبريل 2024” 

القدس: تراجع المؤشر الرئيس في بورصة تل أبيب في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد، إلى قاع أبريل/ نيسان 2024، على وقع المخاوف من نشوب حرب ضد حزب الله وإيران.

وفي بداية جلسة اليوم، تراجع مؤشر (TASE 35) بنسبة 2.3 بالمئة إلى 1937 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع الأخير لأبريل الماضي، بحسب بيانات بورصة تل أبيب.

كما فاقم الأداء السيئ لمؤشرات وول ستريت في تعاملات الجمعة، من البداية السلبية لبورصة تل أبيب اليوم، والتي تشهد ضغوطا منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي على وقع التصعيد مع حزب الله وإيران.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.

(الأناضول)