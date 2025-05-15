الأردن: «إخفاء مال إخواني» قد يحجز مقعداً في 3 اتهامات «إساءة الائتمان… الاحتيال أو عرقلة العدالة»

عمان- «القدس العربي»: «جميع أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق الجمعيات». هذا ما أعلنه رئيس اللجنة الحكومية الأردنية التي كلفت بـ «مصادرة أموال وملكيات» جمعية جماعة الإخوان المسلمين، بالتزامن مع بروز «ثغرة نظامية» فكرتها عدم وجود «نص» في نظام الجمعية الأساسي يحدد مصير الأموال بعد الحل.

لا أحد يعلم كيف صمت المعنيون على «الثغرة الأخيرة»، لكن معنى خطاب «اللجنة» التوضيحي مباشر أكثر وهو يشير إلى أموال الجمعية بعد حظرها -وهي بالمناسبة لم تتحدد بعد من حيث الحجم والكثافة والأصول- ستصادر وتوضع في صندوق مستقل إدارياً لصالح بقية الجمعيات الخيرية المرخصة، الأمر الذي يعين ضمناً بأن المال المصادر سيذهب للنفع العام في خطوة يفترض ألا تغضب أياً من أركان الحركة الإسلامية.

ضمناً، ما تريد اللجنة، التي يترأسها الدكتور برق الضمور، الإشارة إليه هو الإطار القانوني الذي يحكم «إجراءات مصادرة الأموال» التي أعقبت قرارات الحظر.

لكن الضمور في تصريحات صحافية منقولة عنه، الخميس، سجل في السياق مفاجأتين:

الأولى بعد ترسيم «درب ما سيصادر من أموال الجمعية الإخوانية» تمثلت في الإفصاح علناً عن حصول «تطورات قانونية» كشفت لاحقاً عن وجود ممتلكات للجمعية المحظورة مسجلة بأسماء أشخاص.

والمفاجأة الثانية في شروحات الضمور -وهو أيضاً أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية- تكرست في مخاطبة «هؤلاء الأشخاص» حصراً ومجدداً بـ «طبيعة الاتهامات» التي سيواجهونها في حال «تجاهل» إعلان اللجنة الأربعاء الماضي «الإبلاغ والحضور لغرض التسوية»، والمقصود طبعاً «تسليم ما لديهم باعتباره مالاً عاماً» الآن، أو أصبح كذلك.

مروحة الاتهامات التي تطال أي «أخ مسلم سابقاً» أو أي مواطن لديه أموال لا يملكها في الأصل وتعود لـ «الجمعية» تضمن للمخاطب مقعداً مريحاً في لائحة اتهامات تبدأ من «إساءة الائتمان» وتنتهي بـ «الاحتيال» وتعبر بـ «عرقلة العدالة».

والمهم هنا الانتباه إلى أن الإفصاحات الرسمية واصلت مخاطبة «قواعد وكوادر» الحركة الإسلامية باسم «القانون» وأوضحت بجلاء أن «الاحتفاظ بأموال تتبع الجمعية» بعد الآن أصبح «تهمة» لا بل جناية قد تستوجب الملاحقة القانونية.

الغامض في السياق حتى اللحظة هو آليات وتقنيات التوثق من الفاصل بين الملكية الشخصية والملكية التي تتحدث عنها «اللجنة» وإظهار التقدير إجرائياً لفكرة الإنصاف والعدالة في التقييم.

شروحات الضمور المعلنة في عمان تعني عدة مؤشرات، أهمها أن كل الإجراءات بعد الحظر وفي جزئية المصادرة، ستستلزم بالسياق القانوني والأكثر أهمية أن «اللجنة» -أي السلطات عملياً- توفرت لديها بعد التحقق «أدلة» على وجود «أموال» سجلت بأسماء أفراد وتعود في ملكيتها لـ «الجمعية المحظورة».

الاستنتاج الأخير يعني أن عملية التحقق والتدقيق تضمنت الكشف عن معلومات جديدة لا بل عن إفادات وإقرارات واعترافات أعقبت توقيف أو اعتقال نخبة من عناصر وقيادات ومسؤولي الجمعية المحظورة، وهي إفادات عموماً تحتاج إلى وزن قيمتها الحقيقية عند التقاضي عندما يحصل أو إذا حصل.

طبعاً ودوماً وفي أثناء، الحرص الرسمي على «الالتزام القانوني» لا بد من تذكير «اللجنة والوزارة» بأن كل الإجراءات في عملية المصادرة ينبغي أن تكون بمنتهى الحرفية والدقة والشفافية والالتزام الحرفي بالنصوص؛ تجنباً لسيناريوهات:

أولاً «الطعن في المحاكم».

وثانياً، التأسيس لمظلومية انتقامية فيها تضخم ومبالغات.

وثالثاً -وهو الأهم- إظهار الحرص الدقيق على «حيادية ومصداقية» مجمل تفصيلات عملية المصادرة ما دام «حظر الجمعية» يتحول إلى واقع موضوعي يقر به حتى قادة كبار ومؤسسون في الحركة الإسلامية مثل الشيخ حمزة منصور والشيخ عبد الحميد الذنيبات وآخرين.

ثمة مخاوف «سياسية وبيروقراطية» هنا من أن يؤدي الإفراط بحماسة بعض الموظفين وأحياناً الوزراء، لمرحلة «تفكيك الشبكة المالية والاجتماعية» للجمعية المشار إليها إلى «ارتكاب أخطاء» تأكل من رصيد السردية الرسمية في النهاية.

وثمة إشارات حائرة يبعث بها مختصون وخبراء بعنوان الحرص على عدم «إدانة» اقتصاديات السوق الإسلامية ذاتها في أثناء السعي المتحمس لخطوات مرحلة ما بعد الحظر، أو الاهتمام بتصفية النفوذ المالي القديم لمن تم حظرهم.

تلك تساؤلات انطلقت قبل إجراءات المصادرة في عملية تنميط سياسي أقرت بها نخبة واسعة من كبار المسؤولين بعد انعقاد جلسة برلمانية شهيرة قبل 3 أسابيع، حققت تأثيرات عكسية ومضادة للسردية الرسمية في مقاربة أو مقارنة يمكن إسقاطها على حيثيات «اللجنة والمصادرة».

ثمة على المحك «إجراء سيادي»، واضح أنه لا أحد يعترض عليه حتى اللحظة، بما في ذلك طيف عريض من أبناء الحركة الإسلامية ما لم يصل بعد إلى مستوى الاستهداف أو الإضرار بالبسطاء، أو لا يستهدف «الحزب» بعد «الجمعية».

وثمة بالمقابل، وبصرف النظر عن «النوايا»، مؤشرات قلق من أخطاء وقصور إداري في الترتيبات البيروقراطية يمكن أن يؤسس لحالتي «طعن» بتفاصيل صغيرة قبل الكبيرة الأولى «قضائية»، والثانية «شعبية» خصوصاً أن الشعب الأردني في مطلق الأحوال وبعيداً عن «كل الاعتبارات» والحيثيات، «يتفهم» وأحياناً «يؤيد وبحماسة» أي محاولة لجمع تبرعات لصالح أهالي غزة حتى لو كانت من الصنف الذي لا تراه وزارة التنمية الاجتماعية مرخصاً أو شرعياً.

في الخلاصة، الحرص على «معالجة قانونية» دقيقة للغاية مهم، والحذر عند كل زاوية «قانونية» واجب، وقد يكون -حتى برأي السياسي والبرلماني الخبير الدكتور ممدوح العبادي- هو الجوهر والأساس في التأسيس لصفحة وطنية تحترم فيها أحكام القانون والدستور.