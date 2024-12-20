وصفتها بـ”العملية الأمنية المعقدة”.. القسام تعلن تفجير أحد عناصرها نفسه بقوة إسرائيلية شمال غزة

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، تنفيذ “عملية أمنية معقدة” بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بتفجير أحد عناصرها نفسه بجنود إسرائيليين بعد تنكره بملابس قناص إسرائيلي قتله.
وقالت عبر حسابها على تلغرام: “في عملية أمنية معقدة تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع”.
وأضافت أنه “بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح“.
وحتى الساعة 15:40 (ت.غ) لم تعلق إسرائيل على ما أوردته كتائب القسام.
ومنذ شن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عادة ما تعلن كتائب القسام استهداف جنود إسرائيليين في عمليات قنص أو كمائن إضافة إلى استهداف آليات، لكنها المرة الأولى التي تعلن فيها تفجير أحد عناصرها نفسه بجنود إسرائيليين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🔥
نشكر القدس العربي على صياغتها للاخبار بشكل أكثر دقة وواقعية بذكر الدعم الأمريكي للصهاينة،
مع اعتقادنا بان الفاعل الأكبر هو الادراة/الادارات الأمريكية الصهيونية،
وما اسرائيل الا قاعدة متقدمة لتنفيذ الأجند الأمريكية الهادفة الى ابقاء المنطقة تحت البسطار الأمريكي، تنفق أموالها على الترفيه وكرة القدم والبنايات الشاهقة وكل ما لا يغني أو يسمن من جوع.
وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، نعم صدقت يا سيد أبو عبيدة الحمساوي الغزاوي الحر الأصيل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
اللهم انصرهم. واغفر لنا تقاعسنا عن نصرتهم
و اعد وا لهم ما استطعتم من قوة.
اللهم سدد الرمي و انصر المجاهدين يا خير الناصرين .
جنود ال صهيون سيدخلون في جهنم حرب الهلوسة الهيستيريا والخوف فيما بينهم بعد العملية الذهبية المباركة هذه .
لا خوف عند وعلى فرسان الشهداء الاشداء .