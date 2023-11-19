وصفتها بـ”المملكة المصطنعة المقامة على أراضينا”.. إسرائيل: بل ماذا بعد الأردن؟

أيال زيسر
الحرب الدفاعية التي انطلقت إليها إسرائيل تحظى بتأييد واسع من معظم زعماء العالم المتنور. ومع ذلك، أخرجت الحرب من جحورها رعاعاً ثائراً من مهاجرين من العالم العربي والإسلامي، ارتبط بهم نشطاء من اليسار المتطرف، وهؤلاء يغمرون شوارع المدن الأوروبية بمسيرات كراهية لليهود لم تشهدها القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
في ضوء العاصفة التي تلف العالم، تلتزم معظم الدول العربية الصمت الصاخب؛ فقد اجتمع الزعماء العرب في مؤتمر قمة في السعودية للبحث فيما يجري في غزة، لكن كالمعتاد، لم يخرج شيء عن المداولات باستثناء خطابات وتصريحات فارغة. رئيسا إيران وتركيا، وهما متزمتان إسلاميان مؤيدان للإرهاب فرضا النبرة هناك أيضاً. بالتوازي، لم تقطع أي دولة عربية علاقاتها مع إسرائيل، بل إن بعض الدول العربية تتمنى – في الخفاء غالباً – انتهاء معركة غزة بهزيمة حماس.
واضح للعالم العربي بأن كل إنجاز لحماس هو إنجاز لإيران، التي يراها العرب تهديداً على أمن واستقرار الدول العربية. كل إنجاز لحماس هو إنجاز لحركات الإخوان المسلمين التي تشكل تهديداً على استقرار ووجود معظم الأنظمة في العالم العربي.
دول عربية أعطت يداً لخطوة تطبيع وسلام مع إسرائيل، لأنها رأت فيها شريكاً مناسباً وحليفاً مصداقاً، وأساساً ذات قوة. وهي الآن تنظر إلينا ولسلوكنا تجاه حماس، تنتظر لأن ترى إذا كان ممكناً الثقة بنا أم أنها كانت مخطئة.
واضح أن الحديث يدور عن زعماء ونخب، لكن هؤلاء لا يسمحون للشارع العربي بإدارة شؤونهم. وكل واحد يعرف بأن أولئك الجهلة المحرضين والمتعطشين للدماء ممن يتظاهرون في الشوارع يحتاجون إلى الغذاء والسكن وأماكن العمل، ولن يضمن هذا إلا السلام مع إسرائيل.
في هذا الاستعراض لضبط النفس والاعتدال في العالم العربي، تبرز كل من قطر والأردن سلباً.
أما قطر، فهي كل كلمة زائدة، وهي الثانية بعد إيران التي تتحمل المسؤولية عن المذبحة التي ارتكبتها حماس بمواطني إسرائيل، وخسارة أنه لا يزال في حكومة إسرائيل من يؤمنون بالمفهوم الذي يقول إن قطر عنوان حوار بشأن مستقبل القطاع.
أما الأردن، فإن ازدواجية وجهه من طبيعة المملكة وحكامها، وتعود لعشرات السنين: فمن جهة، وجه بشع للأردن وزعمائه، وبينهم الملك وزوجته الفلسطينية الملكة رانيا؛ ووجه وسائل الإعلام والشارع المفعم بالكراهية، وكل هؤلاء يشربون من المياه التي تزودهم بها إسرائيل، ويستمدون الكهرباء التي تنير بيوتهم مما ينتجه غاز إسرائيل، وبعد ذلك يتحدثون وكأنهم آخر قتلة حماس.
ومن جهة أخرى، يقيم الأردن من تحت الطاولة علاقات أمنية وثيقة مع إسرائيل، وقواته الأمنية مجندة للحفاظ على حدودنا الشرقية من الإرهاب الفلسطيني أو الإيراني. يدور الحديث عن تعاون أمني مفيد للطرفين: لإسرائيل، لكن أيضاً للأردن الذي يقف أمام تحديات اقتصادية وتهديدات أمنية من الداخل والخارج.
قد نتجاهل ما يقوله الأردنيون، لكن الأدق هو وضع خطوط حمراء لما يمكن لإسرائيل أن تحتمله من الملك، ومن الملكة، ومن كل خدمهما. عندما تكتب صحيفة بارزة في الأردن بعنوانها الرئيس “ماذا بعد إسرائيل؟”، تلميح على أمل شطب إسرائيل من الخريطة (والأمور في دولة دكتاتورية كالأردن، لا تقال دون إذن من فوق) يمكن التساؤل إذا كان في عمان من قرر دفع إسرائيل أن تجيب عن سؤال: “وماذا بعد الأردن؟” – تذكير كيف أقيمت هذه الدولة التي اصطنعها البريطانيون على أرض خصصوها للسكان العرب من بلاد إسرائيل، بمثابة أن الأردن هو فلسطين.
في السطر الأخير: العالم العربي ينتظر اليوم التالي للحرب. إذا ما حققت إسرائيل حسماً وخرجت منتصرة من المعركة، فستستأنف الحملة للسلام مع العالم العربي، بما في ذلك السعودية.
إسرائيل اليوم 19/11/2023
ستبقى المقاومة شوكة في خاصرتهم حتى ترحلوا من ارضنا
اسرائيل لن تخرج منتصرة وأي انتصار في المفهوم الاسرائيلي يجب أن يقاس بشيئ أساسي ألا وهو بقاءحماس في الميدان. فبقاء حماس، حتى ولو تعرضت للضعف، يعني انتقاص من انتصار الكيان الصهيوني. هذا الكيان الذي دعمه الغرب وكثير من الأنظمة العربية لايستطيع الوقوف على رجليه الا بالاعتماد على تلك القوى أساسا ثم استعمال الأساطير وافتعال الأكاذيب حتى ينجو بنفسه. لكن ، وكما يقال ، حبل الكذاب قصير مهما طال. فهاهي بوادر الخداع والكذب بدأت تتكشف وحين يصل الى الرئيس الأمريكي بايدن، الفاقد لنصف وعيه، تلك الأكاذيب فسيضحي بالمجرم النتن-ياهو وشلته وستبرز حماس كالنسر من الرماد. ومن الرماد تصنع المعجزات. وحماس المعجزة ستنتصر حينئذ وستعود الى التطور والابداع وفي الجولة القادة من المبارزة مع الكيان سنراها قد طورت السلاح النووي نكاية في المطبعين والمتخاذلن والأعداء.
اذا لم يرفع الحاكم العربي راسه اليوم فسيبقى مطية للابد وشعبه خدم وكما وصفتهم اسراءيل …حيوانات بشرية بلا قيمة . واللي من ايده الله يزيده
ربنا يعمم السلام في ربوع العالم
الماء والكهرباء التى تزود بها الاردن مدفوع منها ليسة صدقة من الصهاينة. أما الغاز الذى يورد للاردن مدفوع ثمنه أضعاف ما يدفع بالسوق العالمي. الغاز الذى تتكلمون عنه غاز فلسطيني مسروق .
اسرائيل مسألة وقت فقط لن تدوم لانه وببساطة كل شيء ليس له أساس تقتلعه أو هبة ريح وكذلك إسرائيل ليس لها جذور وأغبى شعب في العلم هو الشعب اليهودي لانه لا يقرأ التاريخ ولا يعتبر ويتعض منه والأردن لم تؤسسها بريطانيا الاردن اقدم وجودا من بريطانيا والتاريخ وآثارها تشهد على ذلك والنظام في الاردن راسخ بقدر رسوخ الجبال لانه متوافق عليه من الجميع
وانا كفلسطيني اعيش في الاردن ولائي وانتمائي فلسطيني أردني اقوووول..
وماذا بعد اسرائيل .
كيان العدو من اصطنعته بريطانيا والغرب المسبحي وهم ليسوا من جسم المنطقة ولا من هيكلها بينما الاردن وفلسطين وملوكهم وزعماءهم هم ابناءها واصلائها، ان الملوك مع الزمان كواكب ، هذا نجم صاعد وذك نجم افل ، يستنيرون بكهرباء بلادهم ويشربون ماءهم ويتدفئون بغازهم ، ان الكرام اذا ابطأوا على يهود انتزاعهم فتلك سجية الكريم سجية الحليم اذا غضب