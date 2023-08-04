رياضة | رياضات أخرى

وصفت بالأبطأ في التاريخ.. عداءة صومالية تثير جدلا بسبب لياقتها المتدنية وتتسبب بفضيحة فساد- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: احتلت عداءة صومالية المركز الأخير في سباق 100 متر في دورة الألعاب الجامعية في مدينة تشينغدو الصينية كما حققت أسوأ رقم في تاريخ المنافسات.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فقد احتلت العداءة الصومالية نصرة علي أبو بكر المركز الأخير، بزمن قدره 21.81 ثانية متأخرة عن آخر متسابقة بفارق 10 ثوان.

وأثار ذلك استياء وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل، فيما تحدث البعض عن تسببه بفضيحة فساد في بلادها.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية