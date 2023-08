وصفت بالأبطأ في التاريخ.. عداءة صومالية تثير جدلا بسبب لياقتها المتدنية وتتسبب بفضيحة فساد- (فيديو)

“القدس العربي”: احتلت عداءة صومالية المركز الأخير في سباق 100 متر في دورة الألعاب الجامعية في مدينة تشينغدو الصينية كما حققت أسوأ رقم في تاريخ المنافسات.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فقد احتلت العداءة الصومالية نصرة علي أبو بكر المركز الأخير، بزمن قدره 21.81 ثانية متأخرة عن آخر متسابقة بفارق 10 ثوان.

وأثار ذلك استياء وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل، فيما تحدث البعض عن تسببه بفضيحة فساد في بلادها.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

