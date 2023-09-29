وصفها بـ“اللحظة التاريخية”.. ماكرون يعد بحكم ذاتي لكورسيكا

باريس- “القدس العربي”:

في لحظة وصفها بـ“التّاريخية” لمستقبل جزيرة كورسيكا الفرنسية، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح الجزيرة “حكما ذاتيا دون فك الارتباط عن الدولة الفرنسية”، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها يوم أمس في اجاكسيو، عاصمة الجزيرة، في ختام زيارة استمرت يومين.

هذه الزيارة التي تُعدّ الخامسة لإيمانويل ماكرون إلى كورسيكا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، جاءت بعد عام ونصف العام من المناقشات بين وزير داخليته جيرار دارمانان والمسؤولين المنتخبين في الجزيرة، والتي أعقبت المظاهرات العنيفة التي أشعلها الهجوم المميت الذي تعرض له إيفان كولونا، الناشط من أجل الاستقلال، في السجن، وأدى إلى مقتله، والذي فتحت الحكومة الباب بعده بالفعل أمام الحكم الذاتي للجزيرة.

الرئيس الفرنسي، تحدّث لمدة ثلاثين دقيقة، أمام المسؤولين المنتخبين في الجمعية الكورسيكية، قائلاً إنه يؤيد بناء حكم ذاتي “على النمط الكورسيكي”، والذي لن يكون “ضد الدولة، ولا بدون الدولة”، على حد قوله. وهي المرة الأولى التي يتحرك فيها رئيس حالي للجمهورية الفرنسية نحو الحكم الذاتي.

EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron devant les élus de l'Assemblée de Corse. https://t.co/o2jrq1aAdv — Élysée (@Elysee) September 28, 2023

كما دعا إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف بخصوصيات الجزيرة في الدستور وتطوير اللغة الكورسيكية، مانحاً المعنيين ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن نصين دستوري وأساسي، للسماح بتعديل وضع كورسيكا، قبل تنظيم مشاورة الكورسيكيين، واعتماد المشروع بأغلبية ثلاثة أخماس البرلمان. ويبقى نجاح العملية غير مؤكد، بسبب عداء البعض في باريس للحق في هذه المطالب.

وأيضاً، أشاد ماكرون لأول مرة بمقاتلي المقاومة في الجزيرة، “أول منطقة محررة لفرنسا الكبرى”، في 4 أكتوبر 1943، متحدثا عن “تغيير عميق في العلاقة بين الدولة وكورسيكا”.

ومع ذلك، يواصل رئيس الدولة رفض العديد من المطالب القومية، والتي تم التأكيد عليها مرة أخرى في مداولات صوتت عليها الجمعية الكورسيكية يوم الخامس من شهر يوليو الماضي. يومها، اتّخذت الجمعية الكورسيكية خطوة تاريخية متبنية بأغلبية كبيرة مداولات تحدد معالم الحكم الذاتي المنشود، بما في ذلك الاعتراف بالشعب الكورسيكي، والمشاركة في اللغة الرسمية، وهي خطوات تتجاوز الخطوط الحمراء التاريخية للسلطة التنفيذية الفرنسية بباريس.

Pour ancrer pleinement la Corse dans la République et en reconnaître la singularité, inscrivons-la dans notre Constitution. pic.twitter.com/afxvFGxtXd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 28, 2023

ولكن فيما يتعلق بهذه النقاط أيضًا، حاول الرئيس ماكرون أن يمنحهم ضمانات، حيث إنه “لا يوجد خط أحمر”. فمع أنه يظل معاديًا للمشاركة الرسمية للغة الكورسيكية مع الفرنسية، لكنه وعد بـ“خدمة التعليم العام”، لصالح “ثنائية اللغة”. كما يرفض إنشاء “وضعية مقيم” مشروطة بشراء العقارات، لكنه أشار إلى “إجراءات ضريبية” ضد المضاربات العقارية. ورحب جيل سيموني، رئيس المجلس التنفيذي لكورسيكا، بـ “الانفتاح”، بعد تصريحات إيمانويل ماكرون، لكنه رأى أنه “ما يزال يتعين القيام بكل شيء”.