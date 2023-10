وصفه ماكرون بـ”الوحش المقدّس” للإعلام الفرنسي.. رحيل جان بيير الكباش عن 86 عاماً- (فيديوهات وتغريدات)

باريس- “القدس العربي”:

توفي الصحافي السياسي الفرنسي والإعلامي الشهير جان بيير الكباش عن عمر يناهز 86 عاماً، تاركاً خلفه أرشيفاً كبيراً من المقابلات مع أشهر شخصيات عصره، بما في ذلك مع رؤساء فرنسا.

بدأ الراحل مسيرته المهنية في الستينيات على شاشة التلفزيون في فرنسا، شغل العديد من المناصب الإدارية، بما فيها رئيس مؤسسة “أوروب1 ”، من عام 2005 إلى عام 2008.

في أوائل التسعينيات، كان رئيسًا لقناة فرانس 2 وفرانس 3، التي أصبحت فيما بعد “تلفزيون فرنسا”. وهو المنصب الذي اضطر إلى تركه في عام 1996، بعد فضيحة العقود مع منتجي الرسوم المتحركة.

أشادت الطبقة السياسية بالإجماع بهذا الصحافي الذي طبع عصره. فقد أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ “الوحش المقدس للصحافة الفرنسية”.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن: “غادرنا جان بير الكباش.. رمز من رموز الصحافة الفرنسية على مدى ستة عقود.. ملك المقابلات السياسية، وشغوف بالمعلومات. سنتذكره بفضل لهجته الفريدة والاستفزازية أحيانًا”.

