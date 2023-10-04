وصفه ماكرون بـ”الوحش المقدّس” للإعلام الفرنسي.. رحيل جان بيير الكباش عن 86 عاماً- (فيديوهات وتغريدات)

توفي الإعلامي الفرنسي جان بيير الكباش أمس عن 86 عاماً - (ا ف ب)

باريس- “القدس العربي”:

توفي الصحافي السياسي الفرنسي والإعلامي الشهير جان بيير الكباش عن عمر يناهز 86 عاماً، تاركاً خلفه أرشيفاً كبيراً من المقابلات مع أشهر شخصيات عصره، بما في ذلك مع رؤساء فرنسا.

بدأ الراحل مسيرته المهنية في الستينيات على شاشة التلفزيون في فرنسا، شغل العديد من المناصب الإدارية، بما فيها رئيس مؤسسة “أوروب1 ”، من عام 2005 إلى عام 2008.

في أوائل التسعينيات، كان رئيسًا لقناة فرانس 2 وفرانس 3، التي أصبحت فيما بعد “تلفزيون فرنسا”. وهو المنصب الذي اضطر إلى تركه في عام 1996، بعد فضيحة العقود مع منتجي الرسوم المتحركة.

أشادت الطبقة السياسية بالإجماع بهذا الصحافي الذي طبع عصره. فقد أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ “الوحش المقدس للصحافة الفرنسية”.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن: “غادرنا جان بير الكباش.. رمز من رموز الصحافة الفرنسية على مدى ستة عقود.. ملك المقابلات السياسية، وشغوف بالمعلومات. سنتذكره بفضل لهجته الفريدة والاستفزازية أحيانًا”.

Jean-Pierre Elkabbach nous a quittés. Figure du journalisme français pendant six décennies, roi de l’interview politique et passionné d’information, c'est par son ton unique et parfois provocateur que nous nous souviendrons de lui. Mes pensées à ses proches et ses confrères. pic.twitter.com/72DfnZhSWC — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 4, 2023

وقال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند إن ”صفحة من التاريخ السياسي والإعلامي الفرنسي تقلب مع اختفاء جان بيار الكباش”.

وأضاف: “ لقد كان صوتًا لا يستطيع أحد إسكاته. لقد كان شغفًا لا يمكن لأي حدث أن يطفئه. لقد كانت شراسة لا يستطيع أي محاور استنفادها”.

Une page de notre histoire politique et médiatique se tourne avec la disparition de Jean-Pierre Elkabbach. C’était une voix que nul ne pouvait faire taire. C’était une passion qu’aucun événement ne pouvait étancher. C’était une pugnacité qu’aucun interlocuteur ne pouvait épuiser.… pic.twitter.com/GXfGuzinUs — François Hollande (@fhollande) October 3, 2023

بدوره، كتب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي: “من المحزن رؤية صحافي عظيم يغادر.. صحافي شغوف بالسياسة، ومحاور مشاكس، ومدير إعلامي متطلب وذو رؤية”.

وأضاف: “ترك جان بيير الكباش بصمته على جيل كامل. وأنا واحد منهم، لأنني كنت آمل بشدة، حينها كنت مسؤولاً منتخباً شاباً، في أن أكون ضيفه على ميكروفون Europe1 حتى أعطاني فرصتي. لن أنسى أبداً ذلك”.

Tristesse de voir partir ce soir un grand du journalisme. Passionné de politique, boulimique d’information, intervieweur pugnace et sans concession, directeur de médias exigeant et visionnaire, Jean-Pierre ELKABBACH a marqué de son empreinte toute une génération. J’en fais… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 3, 2023

وغرّدت زعيمة اليمن المتطرف، مارين لوبان، قائلة: “كان جان بيير الكباش مراقبًا ذكيًا ومتذوقًا للحياة السياسية على مدى نصف قرن، شخصية رمزية للصحافة. سنتذكر مقابلاته المشاكسة وأسلوبه الثاقب. لقد فقد عالم الإعلام محترفًا صارمًا ومتطلبًا”.