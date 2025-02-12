“وصمة عار لإيطاليا”.. لقاء نائب جورجيا ميلوني بنتنياهو يثير انتقادات

يحمل طلاب صور ميلوني تصافح نتنياهو، خلال احتجاج ضد الحكومة الإيطالية في تورينو. في 22 مارس 2024. ا ف ب

إسطنبول: أثار لقاء عقده نائب رئيسة الوزراء وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في قطاع غزة، موجة انتقادات واسعة في إيطاليا.

The image of the Deputy Prime Minister proudly posing with the ICC-wanted Israeli Prime Minister—one of the architects of the destruction of Gaza, who should be arrested for war crimes and crimes against humanity—is a shame for Italy and its people, and an affront to the Italian… https://t.co/YgKOZZQDaI — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 11, 2025



فقد استنكرت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين، الأكاديمية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، لقاء سالفيني مع نتنياهو.

ألبانيز: صورة نائب رئيس الوزراء وهو يقف بفخر إلى جانب نتنياهو وصمة عار لإيطاليا وشعبها، وإهانة للدستور الإيطالي

وقالت ألبانيز، عبر منصة “إكس”، الثلاثاء، إن “صورة نائب رئيس الوزراء وهو يقف بفخر إلى جانب نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية (…) هي وصمة عار لإيطاليا وشعبها، وإهانة للدستور الإيطالي”.

ولفتت إلى أن نتنياهو “يُعدّ أحد مهندسي تدمير غزة، ويجب اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وكان سالفيني أعلن عن لقائه نتنياهو في القدس، مساء الإثنين، حيث كتب عبر منصة “إكس” أن الاجتماع كان “فرصة لتأكيد الصداقة بين إيطاليا وإسرائيل”.

وأضاف أن اللقاء مع نتنياهو كان أيضاً فرصة لـ “دعم أي مبادرة مفيدة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مع القضاء نهائياً” على ما زعم أنه “الإرهاب والعنف الإسلامي” من جميع الأراضي لـ “مصلحة الشعب الفلسطيني نفسه”.

Questa è la gentaglia criminale che frequentano Matteo Salvini e i membri del Governo Italiano, complici anch’essi di un sanguinoso genocidio, che ha sterminato circa 70mila palestinesi, in maggioranza donne e bambini. #Salvini #Netanyahu #FreePalestine #ilcattivo pic.twitter.com/3MleyEO31A — Claudio D’Amico (@claudiodamico72) February 11, 2025



ومواصلاً تصريحاته المثيرة للجدل، هاجم سالفيني المحكمة الجنائية الدولية لإصدراها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، واصفاً قراراتها بالخصوص بأنها “غير لائقة”، ومعتبراً أنه “يجب إعادة النظر في وجود وفائدة هذه المحكمة”.

على النحو ذاته، أعرب زعيم كتلة حركة “خمس نجوم” المعارضة بمجلس النواب الإيطالي ريكّاردو ريتشاردي عن استيائه من لقاء سالفيني مع نتنياهو، وتصريحات الأول خلال اللقاء.

وقال ريتشاردي عبر منصة “إكس” الثلاثاء: “بينما تختبئ (رئيسة الوزراء جورجيا) ميلوني، وتواصل الهرب، ينشغل نائبها بتشويه سمعة إيطاليا”.

وأضاف مخاطباً وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: “عزيزي تاياني، من الضروري الاعتراف بدولة فلسطين، لأنه بدون ذلك، لن نصل أبداً إلى طريق السلام الذي يؤدي إلى حل الدولتين”.

كما هاجم ريتشاردي سالفيني على خلفية لقائه مع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، وسخر من أهدافه قائلاً: “ربما يريد بناء جسر بين إسرائيل وإيطاليا، لا أحد يعرف ما يدور في رأسه، لكنه صافح مجرم حرب (في إشارة إلى نتنياهو)”.

واختتم ريتشاردي تصريحاته بانتقاد حاد: “هذا التيار اليميني يريد قطع أيدي سارقي الدجاج، لكنه يضغط بحرارة على أيدي مجرمين ومرتكبي إبادة جماعية”.

زعيم كتلة حركة “خمس نجوم”: هذا التيار اليميني يريد قطع أيدي سارقي الدجاج، لكنه يضغط بحرارة على أيدي مجرمين ومرتكبي إبادة جماعية

وماتيو سالفيني هو زعيم “حزب الرابطة” اليميني المتطرف في إيطاليا، ويُعرف بمواقفه المتشددة ضد الهجرة، والاتحاد الأوروبي، والإسلام السياسي، بالإضافة إلى دعمه القوي لإسرائيل.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وجراء ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة”.

🇮🇱🇮🇹 Cordiale incontro oggi a Gerusalemme con il Ministro ai Trasporti israeliano, @regev_miri.

È stata l’occasione per affrontare temi comuni come la sicurezza marittima, le autostrade intelligenti, il ritorno dei collegamenti aerei diretti Italia-Israele (ripartiti da poco), i… pic.twitter.com/96koCjIeXb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 11, 2025

(الأناضول)