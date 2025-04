وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت في زيارة “تضامنية”- (تدوينة)

بيروت (لبنان): وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس إلى بيروت، في زيارة “تضامنية” تأتي بعيد أيام من انتخاب رئيس للجمهورية في بلد يحاول النهوض من أزمات سياسية واقتصادية ومالية حادّة، ومن تداعيات حرب مدمّرة.

I have arrived in Beirut on a visit of solidarity with the Lebanese people.

A window has opened for a new era of institutional stability with a State fully able to protect its citizens and a system that would allow the tremendous potential of the Lebanese people to flourish.

