سياسة | دولي

وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت في زيارة “تضامنية”- (تدوينة)

16 - يناير - 2025

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بيروت (لبنان): وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس إلى بيروت، في زيارة “تضامنية” تأتي بعيد أيام من انتخاب رئيس للجمهورية في بلد يحاول النهوض من أزمات سياسية واقتصادية ومالية حادّة، ومن تداعيات حرب مدمّرة.

وكتب غوتيريش في منشور على منصة إكس “لقد وصلتُ إلى بيروت في زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني”.

وأضاف أنّ “نافذة فُتحت لعصر جديد من الاستقرار المؤسّسي، مع دولة قادرة بالكامل على حماية مواطنيها ونظام يسمح للإمكانات الهائلة للشعب اللبناني بأن تزدهر. سنبذل قصارى جهدنا لكي تبقى هذه النافذة مفتوحة على مصراعيها”.

وكان نائب المتحدث باسمه فرحان حقّ قال خلال إيجاز صحافي في نيويورك إنّ غوتيريش وصل إلى بيروت في “زيارة تضامنية” يتفقّد خلالها الجمعة مقرّ قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، قبل أن يلتقي السبت مسؤولين لبنانيين.

(أ ف ب)

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