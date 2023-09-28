وصول الكاتب اليمني عادل الشجاع إلى مدريد بعد ترحيله من القاهرة على خلفية كتاباته- (فيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: وصل مساء اليوم الخميس السياسي والكاتب اليمني، عادل الشجاع، إلى مدريد عقب ترحيله من القاهرة على خلفية كتاباته التي تنتقد الحرب والتحالف والفساد في اليمن.

لحظة وصول الدكتور #عادل_الشجاع إلى #إسبانيا بعد ترحيله صباح اليوم من العاصمة المصرية #القاهرة، بناءً على طلب من الحكومة اليمنية، بعد قرابة 10 أيام من اعتقاله من منزله.#اليمن_الجمهوري pic.twitter.com/L6NJ0InR1W — اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) September 28, 2023

واتهمت زوجة الشجاع، رحمة الشجاع، الحكومة اليمنية بالوقوف وراء اعتقال الأمن المصري لزوجها في 18 سبتمبر، واتخاذ قرار ترحيله إلى عدن.

وكان الأمن المصري قد ذهب بالسياسي عادل الشجاع، الثلاثاء، إلى مطار القاهرة لترحيله إلى عدن قسراً، إلا أنه رفض الصعود للطائرة، ما اضطر كابتن الطائرة لرفض استيعابه في الرحلة لأسباب أعلن أنها صحية.

وأثار قرار ترحيل الشجاع إلى عدن حملة انتقادات واسعة للحكومة اليمنية المعترف بها.

وكانت عائلة الشجاع قد ناشدت السلطات في مصر واليمن والمنظمات الحقوقية سرعة التدخل لإنقاذه من الموت في حال تم ترحيله إلى عدن.

وخاطب عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء للتدخل وإيقاف ما يتعرض له الكاتب الشجاع في القاهرة بناء على دعوى منه (رئيس الوزراء) حسب محامي الدفاع عنه، وفق نص الخطاب.

وصدرت توجيهات رئاسية للحكومة بالتواصل مع السلطات المصرية لقبول ترحيل الشجاع لبلد ثالث.

وغادر الشجاع القاهرة اليوم إلى مدريد عقب عشرة أيام اعتقال هناك.

وقالت مصادر في عائلته إنه غادر مصطحبا كل وثائقه باستثناء جواز سفره الدبلوماسي الذي تم سحبه منه.