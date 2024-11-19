وصول المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين إلى بيروت 

هوكشتاين خلال مؤتمر صحفي في بيروت، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

بيروت: وصل المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين إلى بيروت، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، وسط جهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين “حزب الله” وإسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوصول “الموفد الرئاسي الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت”، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك غداة تأكيد مصدر رسمي مطّلع على الاتصالات لوكالة فرانس برس أن لبنان يتعامل “بإيجابية كبيرة” إزاء مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، ويعمل على صياغة “ملاحظات نهائية” قبل نقل الرد إلى الجانب الأمريكي.

وقال المصدر الرسمي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، الإثنين: “يمكن القول إننا قطعنا شوطاً كبيراً”، مضيفاً أن “التوجّه إيجابي ولبنان يتعاطى بإيجابية كبيرة مع المقترح”.

وأوضح المصدر: “نحن نضع ملاحظاتنا النهائية على الصياغة الأمريكية”.

وقال مصدر حكومي آخر، الإثنين، لفرانس برس: “ننتظر قدوم هوكشتاين للبحث في بعض النقاط العالقة معه”.

يأتي ذلك بعدما أفاد مسؤولان حكوميان لبنانيان، لوكالة فرانس برس، الجمعة، بأن لبنان يدرس مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار.

ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على معاقل “حزب الله” في جنوب وشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، في 23 أيلول/سبتمبر، باءت الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بالفشل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الإثنين، إن الولايات المتحدة عرضت “مقترحات على كل من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. لقد ردّ الطرفان على المقترحات التي قدّمناها”.

وأوضح، في تصريح للصحافيين: “جرى تبادل للأفكار” حول آلية “التطبيق الكامل للقرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي نعتبر أنه يصبّ في مصلحة الجميع”، مؤكداً أن واشنطن “ملتزمة بهذه العملية”.

ومنذ بدء تبادل القصف بين “حزب الله” وإسرائيل، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 3516 شخصاً على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

(أ ف ب)