وصول تجهيزات ثاني مستشفى ميداني أردني إلى قطاع غزة- (فيديوهات)

عمان: وصلت إلى قطاع غزة، الإثنين، تجهيزات ثاني مستشفى ميداني أردني، والذي سيقام في مدينة خان يونس، رافعا بذلك عدد مرافق المملكة الطبية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وأفاد تلفزيون “المملكة” الرسمي على موقعه بأنه “وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع المحاصر”.

وبين أن “المستشفى الميداني سيتم تجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة، وسيكون الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي”.

🚨🚨 عاجل 🚨 وصول المستشفى الأردني الميداني الخاص/2 إلى قطاع غزة وهو ثاني مستشفى أردني في غزة وسيكون موقعه في جنوب القطاع في مدينة خانيونس، وهو أول مستشفى ميداني يصل قطاع غزة خلال العدوان المستمر على لشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المستشفى وصل على متن 41 شاحنة أردنية تتبع الجيش… pic.twitter.com/V8RsFGEWQH — نشّاب | Nashab 🇯🇴 (@Nashab_32) November 20, 2023

ومع إرسال تجهيزات المستشفى المقرر إقامته في خان يونس، ترتفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وإلى جانب مشفاه الأول في القطاع والذي تأسس قبل 14عاما، وإرساله الخميس مستشفى ميداني إلى نابلس (في الضفة الغربية)، يتبع للأردن محطتين جراحيتين في جنين ورام الله.

والأربعاء، أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين في المستشفى الميداني بغزة، لدى محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته مجانا.

ومنذ 45 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)