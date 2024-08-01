وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه الجمعة

الدوحة: وصل إلى العاصمة القطرية الخميس نعش رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران فجر الأربعاء، بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة القطرية.
وعقب صلاة الجمعة، من المقرر أن يوارى هنية الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس، بعد الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة.
حيا الله أحرار قطر التي تحتضن جثامين أحرار المقاومة في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🐖🚀
هنيئا لك الشهادة , علامة رضا الله عنك يا (أبا العبد) أن يصلي عليك جميع المسلمين وطوائفهم سنةً وشيعة.
له الرحمة والمغفره وربنا يجعل مثواه الجنة و يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والصالحين والشهداء ولا نقول الا ما يرضي الله انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.