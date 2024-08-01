سياسة | عربي | الخليج العربي

وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه الجمعة

منذ ساعتين

حجم الخط
3

الدوحة: وصل إلى العاصمة القطرية الخميس نعش رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران فجر الأربعاء، بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة القطرية.

وعقب صلاة الجمعة، من المقرر أن يوارى هنية الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس، بعد الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 1, 2024 الساعة 4:42 م

    حيا الله أحرار قطر التي تحتضن جثامين أحرار المقاومة في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين بحق دماء الفلسطنينيين التي تسقي تراب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🐖🚀

    رد
  2. يقول صقر:
    أغسطس 1, 2024 الساعة 5:32 م

    هنيئا لك الشهادة , علامة رضا الله عنك يا (أبا العبد) أن يصلي عليك جميع المسلمين وطوائفهم سنةً وشيعة.

    رد
  3. يقول حنين:
    أغسطس 1, 2024 الساعة 5:42 م

    له الرحمة والمغفره وربنا يجعل مثواه الجنة و يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والصالحين والشهداء ولا نقول الا ما يرضي الله انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    رد

أخبار ذات صلة

الاختراق الإسرائيلي لأجهزة إيرانية قد يكون وراء اغتيال إسماعيل هنية بواسطة قنبلة مزروعة أو قذيفة من مسيرة
منذ 9 دقائق
نيويورك تايمز: حرب غزة لم تكن أبدا منحصرة فيها واغتيال هنية دليل على فقدان أمريكا السيطرة
منذ 53 دقيقة
“حماس” تدعو لمسيرات غضب الجمعة للتنديد باغتيال هنية
منذ ساعة واحدة
رئيس الأركان الإيراني يتوعد إسرائيل بـ”انتقام دموي”
منذ ساعتين

اشترك في قائمتنا البريدية