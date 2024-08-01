وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه الجمعة

الدوحة: وصل إلى العاصمة القطرية الخميس نعش رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران فجر الأربعاء، بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة القطرية.

وعقب صلاة الجمعة، من المقرر أن يوارى هنية الثرى في قطر التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس، بعد الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة.