وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي الخميس أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة، فيما يشنّ الجيش الأمريكي حاليا حملة مكثفة من الضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن “حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN 70) وجناحها الجوي الذي يضمّ مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان (CVN 75) في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية”.

ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/ آذار الماضي.

ويشنّ الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأمريكية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدأ المتمردون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك إسرائيل، بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة منذ مطلع مارس/ آذار، واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 منه، منهية بذلك هدنة قصيرة الأمد.

وجاءت الحملة الأمريكية الجديدة عقب تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره عادة نحو 12% من حركة الشحن العالمية، ما أجبر الكثير من الشركات على سلوك طريق بديل أطول بكثير عبر الالتفاف حول قارة أفريقيا.

(أ ف ب)