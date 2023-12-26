وصول دفعات جديدة من الجرحى الفلسطينيين إلى الجزائر.. واتهامات للاحتلال بالمماطلة في السماح للقائمة الجزائرية بالعبور

الجزائر- “القدس العربي”:

تواصل الجزائر استقبال مزيد من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، عبر طائرات رئاسية خاصة تنطلق من مطار العريش المصري، حيث ينتظر أن يصل إجمالا أكثر من 400 مصاب إلى مستشفيات البلاد.

وذكرت صحيفة “الخبر” أن الجزائر استقبلت الإثنين الماضي مزيدا من الجرحى الفلسطينيين الذين تمكنوا الأحد، من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، وهو ما يضاف إلى القائمة الأولى التي استقبلتها البلاد الخميس الماضي، والتي تكفل بها الرئيس عبد المجيد تبون شخصيا خارج قائمة الجرحى الذين تعتزم الجزائر استقبالهم.

وأبرزت الصحيفة أن جيش الاحتلال يماطل في الرد على القوائم المرسلة إليه يوميا، التي تحوي عشرات أسماء المصابين بجروح خطرة ممن يحتاجون إلى نقلهم بشكل عاجل عبر معبر رفح خارج قطاع غزة، من أجل تلقي علاج طبي لإنقاذ حياتهم، ويستهدف جيش الاحتلال، وفق المصدر ذاته، بشكل خاص عرقلة خروج الجرحى الفلسطينيين المتجهين نحو الجزائر مقابل تسهيل الإجراءات لوجهات مغايرة.

وكانت الجزائر قد أعلنت وصول أوّل حالات الجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى البلاد يوم الخميس الماضي. وذكر التلفزيون العمومي في الجزائر أن الواصلين هم فتاتان شقيقتان الأولى تبلغ 22 سنة من العمر مع ابنها الرضيع والثانية تبلغ من العمر 16 سنة. وتوجد الفتاتان في حالة خطيرة، حيث تم تحويلهما إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، بالجزائر العاصمة، وهو أكبر مستشفيات البلاد العسكرية.

وأشارت “الخبر” إلى أن رئيس الجمهورية، وبطلب من شخصية سياسية، أمر بإرسال طائرة مجهزة طبيا انطلقت فجر الخميس من العاصمة وعلى متنها 3 أطباء مختصين، لإحضار 6 أفراد من عائلة أسير فلسطيني سابق أطلق سراحه في إطار صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى عام 2011.

وأحيطت الشقيقتان بكامل ظروف الرعاية في المستشفى العسكري بالجزائر العاصمة، وهما على تواصل مع والدتهما التي بقيت في العريش متمسكة بأمل إخراج بنتيها من قطاع غزة، بعدما فقدت شهيدين من أبنائها في وقت سابق.

وتجري السلطات الجزائرية تنسيقا مع نظيرتها المصرية لإجلاء الجرحى للجزائر. وكان محافظ شمال سيناء، في هذا الصدد قد استقبل سفير الجزائر لدى القاهرة، عبد العزيز بن على الشريف، في مطار العريش الدولي. وأوضح السفير الجزائري خلال اللقاء، أن التنسيق جار لاستقبال 450 جريحا فلسطينيا؛ معظمهم من الأطفال، بتوجيهات من الرئيس الجزائري.

وفي آخر تدخل له حول موضوع الجرحى، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن بلاده لن تتأخر فيما يخص جميع التزاماتها مع فلسطين، مبرزا في لقائه مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تأكيده بالإضافة للموقف السياسي الرسمي المُناصر للشعب الفلسطيني دون شرط، احترام الدولة الجزائرية لكامل التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وتدعو أحزاب جزائرية منضوية في هيئة دعم ومناصرة فلسطين، بإلحاح منذ فترة لزيادة الدعم الموجه للفلسطينيين مع الضغط على الجانب المصري لإدخال المساعدات.

وفي وثيقة مسلمة للرئاسة تتضمن مقترحات لإغاثة الفلسطينيين، دعت هذه الأحزاب لرعاية تسيير قوافل رفع الحصار عن غزة بالسفن وتقديم المساعدات، واستمرار الجسر الجوي الجزائري للتضامن مع الشعب الفلسطيني واستعجال تزويده بأعوان الحماية المدنية وبالمستشفيات الميدانية لتخفيف العبء عن المستشفيات الفلسطينية.

كما طالبت باستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات الجزائرية، وتنظيم تليطون وطني لإشراك الشعب في جمع التبرعات والتضامن مع الشعب الفلسطيني بدعم من كل القنوات الفضائية، و”اعتماد شهداء طوفان الأقصى في قائمة ذوي الحقوق لدى وزارة المجاهدين، بهدف تقوية صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل”.