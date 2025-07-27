وصول سفينة “حنظلة” التابعة لأسطول الحرية إلى إسرائيل بعد اعتراضها 

ميناء أسدود: وصلت سفينة “حنظلة” التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين الأحد لإسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي وفقا لما أفادت وكالة فرانس برس من ميناء أسدود.

وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب “فرنسا الأبية” المعارضة لقوانين الهجرة.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل، وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.

(أ ف ب)