وصول سفينة شحن ثانية من الغاز الجزائري إلى تونس لمجابهة البرد

تونس: وصلت ميناء بنزرت أقصى شمال تونس اليوم الجمعة، ثاني سفينة شحن قادمة من الجزائر محملة بـ5300 طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي.
وهذه ثاني سفينة شحن للغاز يستقبلها الميناء التجاري في بنزرت خلال عشرة أيام، بهدف سد النقص من هذه المادة في ظل موجة البرد التي تجتاح عدة مناطق في تونس.
وقال مدير مركز شركة “عجيل غاز” المملوكة للدولة في بنزرت، صالح البرقاوي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إنه “تم الشروع في إفراغ الحمولة بالرصيف البترولي التابع للشركة التونسية لتكرير النفط (ستير)”.
وأضاف البرقاوي: “سيباشر الفريق التقني والإداري للمؤسسة أعمال تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي وتوجيهها إلى الحرفاء بمناطق الشمال والشمال الغربي، بما من شأنه تعديل السوق الاستهلاكية”.
ويزداد معدل استهلاك الغاز في تونس في مثل هذه الفترة من الموسم بسبب موجات البرد والثلوج التي تجتاح بالخصوص مناطق بالشمال الغربي.
(د ب أ)
في 27 أغسطس 2022، إستضافت تونس وعلى مدى يومين، “قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا” (تيكاد 8)، هذه القمة زادت كثيرا من العلاقات بين تونس والجزائر ، وأصبحت العلاقات أكثر قوة ومتانة،مع تطابق للأفكار بين الدولتين في جميع الميادين، لا سيما فيما يتعلق بالمغرب العربي الكبير ،ومكافحة الحركات الإرهابية والإنفصالية.
هذه ديون لتونس على الجزائر….ومازال الامر يتطلب المزيد!!!!!!!!! هذه قراءة في فنجان
في الماضي الجزائر مسحت 4 مليار دولار ديون عن 9 دول افريقية جنوب الصحراء من بينهم مورينانيا، فمابالك تونس
تونس تشتري الغاز الذي ينقصها احينا في فصل الشتاء من الجزاير و من بلدان اخرى ايضًا ، علمًا ان تونس تستخرج ايضًا من حقولها نسبة معتبرة من الغاز الذي يحد من عبدىء التوريد .
اللهم زد وبارك واجمع شمل العرب لما فيه خير الشعوب في المشرق والمغرب.
الجزائر بلد كبير يحترم ويعز جيرانه وتونس بلد طيب يحترم اخوانه، المنطقة مقبلة علي اتحاد رباعي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا يحب البداية بهادا التكتل الصلب ثما لما لا ادخال دول اخري
ستستفيد كل دول الجوار بهذه المزايا او اكثر لو تتخلى عن حلم التوسع على حساب جيرانها.
إلى الأخ ثمار تيكاد “8”
مجرد تساؤل.
ما فائدة تونس أو موريتانيا أو ليبيا أو دول الساحل في المغرب!!!؟؟؟
يوم: 05/08/2014، نشر موقع “الجزيرة” مقالا تحت عنوان: “أبعاد التعاون العسكري التونسي الجزائري”، جاء فيه ما نصه:
“التزمت وزارة الدفاع التونسية الصمت تجاه تردد أنباء حول تلقيها مساعدات عسكرية جزائرية لمواجهة تنامي قوة ونفوذ الجماعات المسلحة المتحصنة في الجبال على الحدود بين البلدين.” انتهى الاقتباس
يوم: 15/12/2021، نشر موقع “radioalgerie”، مقال تحت عنوان:” الجزائر وتونس توقعان على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من المجالات”، جاء فيه م نصه:
“وقعت الجزائر و تونس اليوم الأربعاء بقصر قرطاج بتونس العاصمة على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من القطاعات، و ذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى تونس.” انتهى الاقتباس
يوم: 02/02/2020: نشر موقع “فرنس24″، مقالا تحت عنوان:””، جاء فيه ما نصه:
“أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التونسي قيس سعيد في الجزائر، أن بلاده ستضخ وديعة بقيمة 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. كما أعلن أن الطرفين اتفقا على “تسهيل دفع فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع” انتهى الاقتباس
…/…يتبع