وصول سفينة شحن ثانية من الغاز الجزائري إلى تونس لمجابهة البرد

تونس: وصلت ميناء بنزرت أقصى شمال تونس اليوم الجمعة، ثاني سفينة شحن قادمة من الجزائر محملة بـ5300 طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي.

وهذه ثاني سفينة شحن للغاز يستقبلها الميناء التجاري في بنزرت خلال عشرة أيام، بهدف سد النقص من هذه المادة في ظل موجة البرد التي تجتاح عدة مناطق في تونس.

وقال مدير مركز شركة “عجيل غاز” المملوكة للدولة في بنزرت، صالح البرقاوي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إنه “تم الشروع في إفراغ الحمولة بالرصيف البترولي التابع للشركة التونسية لتكرير النفط (ستير)”.

وأضاف البرقاوي: “سيباشر الفريق التقني والإداري للمؤسسة أعمال تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي وتوجيهها إلى الحرفاء بمناطق الشمال والشمال الغربي، بما من شأنه تعديل السوق الاستهلاكية”.

ويزداد معدل استهلاك الغاز في تونس في مثل هذه الفترة من الموسم بسبب موجات البرد والثلوج التي تجتاح بالخصوص مناطق بالشمال الغربي.

(د ب أ)