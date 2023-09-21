وصول طائرتين ضمن الجسر الجوي القطري لدعم متضرري إعصار ليبيا- (صور)

بنغازي: وصلت طائرتان جديدتان ضمن الجسر الجوي القطري، الخميس، إلى مطار بنينا في بنغازي شرقي ليبيا، لدعم المتضررين جراء الإعصار الذي ضرب المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “وصلت اليوم (الخميس)، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، الطائرتان الخامسة والسادسة من الجسر الجوي القطري لمساعدة المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا”.

وأضافت: “تحمل الطائرتان 88 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية كاستجابة طارئة للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، ليصل إجمالي المساعدات القطرية للمتضررين 209 أطنان”.

وتحمل الطائرتان “مستلزمات إيواء ومولدات كهرباء ومواد غذائية وإغاثية ومعدات طبية مقدمة من اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية”، وفق المصدر ذاته.

وصول الطائرتين الخامسة والسادسة من الجسر الجوي القطري لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول إلى مطار بنينا في ليبيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/o0M6E3UqLT — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 21, 2023

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، وصلت الطائرتان القطريتان الثالثة والرابعة (تحملان 54 طنا من المساعدات)، إلى المطار ذاته، بعد أن وصلت طائرتان تحملان على متنهما مستشفى ميدانيا وحزمة مساعدات طبية في اليوم السابق.

وفي 11 سبتمبر، وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرق ليبيا.

🔵 وصول طائرة جديدة من #قطر الى مطار بنينا في #بنغازي على متنها مستشفى ميداني ومعدات بحث وإنقاذ pic.twitter.com/lUFditVhRf — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) September 14, 2023

(الأناضول)