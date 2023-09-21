منوعات | أبيض و أسود

وصول طائرتين ضمن الجسر الجوي القطري لدعم متضرري إعصار ليبيا- (صور)

منذ ساعة واحدة

الصورة من حساب وزارة الخارجية القطرية- (تويتر)

حجم الخط
0

بنغازي: وصلت طائرتان جديدتان ضمن الجسر الجوي القطري، الخميس، إلى مطار بنينا في بنغازي شرقي ليبيا، لدعم المتضررين جراء الإعصار الذي ضرب المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “وصلت اليوم (الخميس)، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، الطائرتان الخامسة والسادسة من الجسر الجوي القطري لمساعدة المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا”.

وأضافت: “تحمل الطائرتان 88 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية كاستجابة طارئة للوضع الإنساني في المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، ليصل إجمالي المساعدات القطرية للمتضررين 209 أطنان”.

وتحمل الطائرتان “مستلزمات إيواء ومولدات كهرباء ومواد غذائية وإغاثية ومعدات طبية مقدمة من اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية”، وفق المصدر ذاته.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، وصلت الطائرتان القطريتان الثالثة والرابعة (تحملان 54 طنا من المساعدات)، إلى المطار ذاته، بعد أن وصلت طائرتان تحملان على متنهما مستشفى ميدانيا وحزمة مساعدات طبية في اليوم السابق.

وفي 11 سبتمبر، وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرق ليبيا.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الهلال الأحمر الليبي: انتشال الجثث مستمر في درنة وأغلبها من البحر
منذ 8 ساعات
“نيويورك تايمز”: حفتر يحاول توطيد ديكتاتوريته بالسيطرة على  إدارة أزمة ما بعد الإعصار 
20 - سبتمبر - 2023
فايننشال تايمز: كارثة درنة من صنع البشر ولا أمل بمحاسبة النخبة المسؤولة عنها 
20 - سبتمبر - 2023
رئيس تونس يربط بين التطبيع وإعصار دانيال.. ومستشار نتنياهو السابق: سنرسل الكوارث لمن يدعم فلسطين- (تدوينات)
19 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية