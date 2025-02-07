وصول فريق ماسك إلى الأنظمة الخاصة بإقراض الطلاب يدق ناقوس الخطر

واشنطن: يسعى الديمقراطيون إلى مقاومة وزارة كفاءة الحكومة التي يديرها الملياردير إيلون ماسك بعد أن تحول انتباهها إلى وزارة التعليم، حيث أعرب النواب عن مخاوفهم بشأن وصول وزارة ماسك إلى الأنظمة الداخلية التي تحتوي على المعلومات الشخصية عن عشرات الملايين من الأمريكيين.

وفي رسالة إلى القائم بأعمال وزير التعليم، سعت مجموعة من الديمقراطيين إلى التدخل بشأن الوصول المتزايد لوزارة كفاءة الحكومة إلى قواعد بيانات إقراض الطلاب والأنظمة الأخرى.

وأعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك بشكل أساسي إلى الاستيلاء عليها على غرار محاولة ماسك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة المكلفة بتسليم مساعدات إنسانية في الخارج.

وطالبت الرسالة بتفاصيل حول عمل وزارة كفاءة الحكومة وتعهدت بمحاربة أي محاولة لإغلاق وزارة التعليم.

ويعتزم الديمقراطيون، ومن بينهم النائب عن كاليفورنيا مارك تاكانو، الوصول إلى مقر الوزارة في واشنطن اليوم الجمعة، والمطالبة بعقد اجتماع مع القادة الذين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسادت حالة من الاضطراب أروقة وزارة التعليم حيث شرع ترامب، وهو جمهوري، في إلغائها.

ويدرس البيت الأبيض أمرا تنفيذيا من شأنه أن يطلب من وزير التعليم خفض حجم العاملين بالوزارة قدر الإمكان وحث الكونغرس على إلغائها بالكامل.

وتم منح العشرات من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر دون تفسير لتلك الإجراءات، وبدأ موظفون من وزارة كفاءة الحكومة البحث في سجلات الوزارة في خضم عملهم لخفض الإنفاق.

وتمكن فريق وزارة ماسك بالفعل من الوصول إلى قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية عن ملايين الطلاب وأولياء الأمور الذين عليهم قروض طلابية اتحادية، حسبما أفاد شخصان مطلعان على هذه المسألة.

وقال أحدهما، وهو موظف في الوزارة، إن ممثل وزارة كفاءة الحكومة طلب الوصول منذ أكثر من أسبوع إلى تلك البيانات.

وقال شخص ثالث إن وزارة كفاءة الحكومة سيتم منحها حق الوصول الإداري إلى موقع الوزارة الإلكتروني، اليوم الجمعة، مما سيسمح لموظفي ماسك بتغيير النصوص في أي صفحة أو إيقاف الموقع وجعله في وضع عدم الاتصال.

وتحدثت المصادر المطلعة بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفا من تعرضهم الانتقام.

(أ ب)