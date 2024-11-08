سياسة | دولي

وصول مقاتلات أمريكية من طراز إف-15 إلى الشرق الأوسط

8 - نوفمبر - 2024

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي أنّ مقاتلات من طراز (إف-15) وصلت الخميس إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أسبوع على إعلان واشنطن نشر قدرات عسكرية إضافية في المنطقة في تحذير لإيران.

وأشار الجيش إلى أن هذه الطائرات التي تتمركز عادة في المملكة المتحدة، وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط “سنتكوم”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترسل إلى الشرق الأوسط قاذفات ومقاتلات وطائرات للتزود بالوقود في الجو وسفن للدفاع الجوي.

وحذّر البنتاغون يومها من أنّه “إذا استغلّت إيران أو شركاؤها أو الجماعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتّخذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها”.

(وكالات)

