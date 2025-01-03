وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى دمشق على أن تتبعه نظيرته الألمانية

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يصل للقاء زعماء دينيين مسيحيين في دمشق في 3 يناير 2025. ا ف ب

دمشق/ برلين: وصل وزير الخارجية الفرنسي، صباح الجمعة، إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معاً قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفق المصدر نفسه.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، أنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح “دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها”، وذلك في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق.

وقالت بيربوك التي ستنضم إلى نظيرها الفرنسي في سوريا، إنه رغم “الشكوك” حيال “هيئة تحرير الشام”، التي تقود تحالفاً من فصائل معارضة أطاحت الرئيس المخلوع بشار الأسد: “علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم”.

(أ ف ب)