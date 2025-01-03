سياسة | عربي | سوريا

وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى دمشق على أن تتبعه نظيرته الألمانية

3 - يناير - 2025

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يصل للقاء زعماء دينيين مسيحيين في دمشق في 3 يناير 2025. ا ف ب

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دمشق/ برلين: وصل وزير الخارجية الفرنسي، صباح الجمعة، إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معاً قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفق المصدر نفسه.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، أنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح “دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها”، وذلك في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق.

وقالت بيربوك التي ستنضم إلى نظيرها الفرنسي في سوريا، إنه رغم “الشكوك” حيال “هيئة تحرير الشام”، التي تقود تحالفاً من فصائل معارضة أطاحت الرئيس المخلوع بشار الأسد: “علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم”.

(أ ف ب)

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  1. يقول السيراج / الجزائر:
    يناير 3, 2025 الساعة 6:47 ص

    لاخير ولانفع من ورائهم ..أينما حل الشر والخراب في العالم العربي فهم متواجدون ..

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  2. يقول عبد المجيد فرنسا:
    يناير 3, 2025 الساعة 7:17 ص

    الحذر ثم الحذر من هؤلاء الغربيين يأتون للتجسس ثم يكيدون للحركات الإسلامية

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  3. يقول سوري:
    يناير 3, 2025 الساعة 7:51 ص

    سوريا بحاجة ماسة إلى اليد الممدودة من قبل فرنسا وألمانيا. التي استقبلت السوريين. الدول الأوربية ساعدت السوريين والدول العربية رفضت استقبالهم.

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  4. يقول عبد الله:
    يناير 3, 2025 الساعة 7:59 ص

    بروفا ليبية والهدف سوريا

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  5. يقول Abdo:
    يناير 3, 2025 الساعة 8:04 ص

    شوف كيف تحركهم مصالحهم يصابون بالسعار والحمى

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  6. يقول عمران:
    يناير 3, 2025 الساعة 8:18 ص

    لبعض المشاركين!!!
    هولاء استقبلوا ملايين السوريين و ناصبوا العداء بشكل علني للعصابة الطائفية الأسدية!
    الحذر من الإيراني و اذنابه.
    اعدائنا نعرفهم جيداً، لا نريد معاداة العالم اجمع.

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  7. يقول Hayyan Samoun:
    يناير 4, 2025 الساعة 9:21 م

    فرنسا ساهمت مع بريطانيا بِتَقسيم / تَجزِئَة سورِيَة تنازَلت عن مناطِق شمالي سورِيَة لِجُمهورِيَة ألتُركِيَة ديار بكر جزيرة إبن عمر عنتاب أضَنَة قليقية مارسين و أخيراً ألإسكندرون , فرنسا ارتَكَبَت جرائِم و دمار و موريس ساراي ضَرَبَ دمشق بالمَدفَعِية , فرنسا ارتَكَبت فظائِع و الكثير من القتل ضد الجزائِر و شعب ألجزائِر العربي ألمُسلِم و مَنَعَت تدريس ألُلغةَ ألعربية و بناء ألمساجِد بل شَيَدَت كنائِس , في تشاد و في مراكِش كَذَلِك
    فرنسا تُؤَيِد ألصهاينة بِإحتِلالهم لفلسطين ألجُزء ألأَعَز ألأَفضَل ألأثمَن بِعُمومِ سورِيَة و ارتِكاب القتل و القَصف ضد أهالي فلسطين , فرنسا شارَكَت بالحرب على أفغانِستان و ليبيا , سُحقاً فرنسا و المُتَفَرَنسِيين سُحقاً

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  8. يقول Hayyan Samoun:
    يناير 4, 2025 الساعة 9:43 م

    تابِع :
    ألمانيا تَدعَم و تُؤَيِد إحتلال فلسطين , و هَذِة وزيرة تمتاز بالحقارة و الوقاحة بالتصريح هذا كما سَيِئَة ألذِكر أورسولا فان دير لاين تُثني و تَمتَدِح ألجريمة ألأكبر بِإحتِلال فلسطين و طَرد ألسُكان أصحاب ألحَق أهالي ألبِلاد
    ألمانيا و فرنسا يَدعموا ألإرهابيين ألإنفِصالِيين في جُمهورِيَة ألتُركية و ساهموا بِفَصل جنوبي السودان

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