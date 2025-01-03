وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى دمشق على أن تتبعه نظيرته الألمانية

دمشق/ برلين: وصل وزير الخارجية الفرنسي، صباح الجمعة، إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معاً قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفق المصدر نفسه.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، أنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح “دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها”، وذلك في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق.
وقالت بيربوك التي ستنضم إلى نظيرها الفرنسي في سوريا، إنه رغم “الشكوك” حيال “هيئة تحرير الشام”، التي تقود تحالفاً من فصائل معارضة أطاحت الرئيس المخلوع بشار الأسد: “علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم”.
(أ ف ب)
لاخير ولانفع من ورائهم ..أينما حل الشر والخراب في العالم العربي فهم متواجدون ..
الحذر ثم الحذر من هؤلاء الغربيين يأتون للتجسس ثم يكيدون للحركات الإسلامية
سوريا بحاجة ماسة إلى اليد الممدودة من قبل فرنسا وألمانيا. التي استقبلت السوريين. الدول الأوربية ساعدت السوريين والدول العربية رفضت استقبالهم.
بروفا ليبية والهدف سوريا
شوف كيف تحركهم مصالحهم يصابون بالسعار والحمى
لبعض المشاركين!!!
هولاء استقبلوا ملايين السوريين و ناصبوا العداء بشكل علني للعصابة الطائفية الأسدية!
الحذر من الإيراني و اذنابه.
اعدائنا نعرفهم جيداً، لا نريد معاداة العالم اجمع.
فرنسا ساهمت مع بريطانيا بِتَقسيم / تَجزِئَة سورِيَة تنازَلت عن مناطِق شمالي سورِيَة لِجُمهورِيَة ألتُركِيَة ديار بكر جزيرة إبن عمر عنتاب أضَنَة قليقية مارسين و أخيراً ألإسكندرون , فرنسا ارتَكَبَت جرائِم و دمار و موريس ساراي ضَرَبَ دمشق بالمَدفَعِية , فرنسا ارتَكَبت فظائِع و الكثير من القتل ضد الجزائِر و شعب ألجزائِر العربي ألمُسلِم و مَنَعَت تدريس ألُلغةَ ألعربية و بناء ألمساجِد بل شَيَدَت كنائِس , في تشاد و في مراكِش كَذَلِك
فرنسا تُؤَيِد ألصهاينة بِإحتِلالهم لفلسطين ألجُزء ألأَعَز ألأَفضَل ألأثمَن بِعُمومِ سورِيَة و ارتِكاب القتل و القَصف ضد أهالي فلسطين , فرنسا شارَكَت بالحرب على أفغانِستان و ليبيا , سُحقاً فرنسا و المُتَفَرَنسِيين سُحقاً
تابِع :
ألمانيا تَدعَم و تُؤَيِد إحتلال فلسطين , و هَذِة وزيرة تمتاز بالحقارة و الوقاحة بالتصريح هذا كما سَيِئَة ألذِكر أورسولا فان دير لاين تُثني و تَمتَدِح ألجريمة ألأكبر بِإحتِلال فلسطين و طَرد ألسُكان أصحاب ألحَق أهالي ألبِلاد
ألمانيا و فرنسا يَدعموا ألإرهابيين ألإنفِصالِيين في جُمهورِيَة ألتُركية و ساهموا بِفَصل جنوبي السودان