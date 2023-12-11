رغم الرفض الأمريكي.. وفد مجلس الأمن يصل العريش لزيارة معبر رفح

القاهرة- “القدس العربي”:

زار وفد يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي معبر رفح البري اليوم.

ووصل الوفد الذي يضم ممثلين عن 13 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.

واستقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الأمن الدولي خلال وصوله مطار العريش الدولي، بحضور مساعد وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وبين المحافظ أن وفد مجلس الأمن سيتفقد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري وفي مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش، كما سيزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوفد يزور مدينتي العريش ورفح بالتنظيم والتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي إطار عضوية دولة الإمارات الحالية في مجلس الأمن.

وبين المتحدث باسم الخارجية أن أعضاء المجلس سوف يطلعون خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدم للجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.

وأضاف أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح تأتي في توقيت هام للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزاً، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، كما تتزامن مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي الإسلامي، الذي صاغت مصر نصه الأولي، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس وتضع حلولاً للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.

يذكر أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألبانيا اعترضت على دعوة المشاركة في زيارة المعبر، فيما استجابت بريطانيا والصين وروسيا.

ووجهت كل من مصر والإمارات دعوة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر والأعضاء الخمسة المنتخبين لزيارة الجانب المصري من معبر رفح.