وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. وخروج 3 مصابين

القاهرة: أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، بوصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأشارت قناة “القاهرة” الإخبارية عبر حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، إلى وصول ثلاث حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح.

على صعيد آخر، استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وصالح موطلو شن، سفير دولة تركيا بالقاهرة، سفينة المساعدات التركية أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري، وفق بيان نشرته محافظة شمال سيناء على صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم.

وقال السفير التركي إن سفينة المساعدات تحوي 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.

(د ب أ)