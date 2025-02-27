وصول 97 من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى معبر رفح من الجانب المصري

رفح (مصر): استقبل معبر رفح من الجانب المصري 97 من الأسرى الفلسطينين المبعدين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس.

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول من معبر رفح بأن المعبر من الجانب المصري استقبل 97 من الأسرى الفلسطينيين المستبعدين الذين تم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وصلوا على متن 3 حافلات من معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المصدر أنه جار نقل هؤلاء الأسرى إلى القاهرة، للبقاء في مصر أو الخروج إلى دولة أخرى.

وتسلمت إسرائيل ليل الأربعاء/الخميس جثث 4 رهائن من قطاع غزة، وأطلقت في المقابل سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض في الأساس إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.

(وكالات)