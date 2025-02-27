سياسة | عربي | مصر

وصول 97 من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى معبر رفح من الجانب المصري

27 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

رفح (مصر):  استقبل معبر رفح من الجانب المصري 97 من الأسرى الفلسطينين المبعدين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس.

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول من معبر رفح  بأن المعبر من الجانب المصري استقبل 97 من الأسرى الفلسطينيين المستبعدين الذين تم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وصلوا على متن 3 حافلات من معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المصدر أنه جار نقل هؤلاء الأسرى إلى القاهرة، للبقاء في مصر أو الخروج إلى دولة أخرى.

وتسلمت إسرائيل ليل الأربعاء/الخميس جثث 4 رهائن من قطاع غزة، وأطلقت في المقابل سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض في الأساس إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مصر تنفي موافقتها على المشاركة بقوة أممية تدير معابر غزة
19 - يونيو - 2024
القيادة الفلسطينية تدعو إلى فتح معابر غزة وتسليمها للسلطة 
1 - يونيو - 2024
الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعمل في معبر رفح وفق اتفاق 2005
27 - مايو - 2024
إعلام عبري رسمي يدعي استعداد إسرائيل لسحب جيشها من معبر رفح “لاعتبارات عملية وسياسية”
25 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية