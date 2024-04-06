وضع إحدى وحدات مجموعة أرماني تحت الوصاية القضائية في إيطاليا

ميلانو: قضت محكمة في مدينة ميلانو الإيطالية بوضع إحدى الوحدات التابعة لمجموعة الملابس والموضة الإيطالية الشهيرة أرماني غروب تحت الوصاية القضائية لاتهامها باستغلال العمال.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن القرار يتعلق بشركة جورجيو أرماني أوبريشنز التي تنتج مستلزمات الأزياء والمنتجات الجلدية والتجهيزات الداخلية للمنازل، بعد تحقيق أجراه الادعاء العام والشرطة في إيطاليا في ممارسات الشركة مع العمال.

من ناحيتها قالت أرماني في بيان الجمعة إن “الشركة تطبق باستمرار إجراءات وقائية ورقابية لتقليل إساءة استغلال العمال في سلاسل إمداداتها”.

وركز التحقيق على عدم وجود إجراءات مستدامة للتأكد من ظروف العمل في الشركات المتعاقدة مع أرماني.

يذكر أن مصمم الأزياء جورجيو أرماني هو مؤسس المجموعة ومالكها الرئيسي. وبلغت إيرادات مجموعة أرماني غروب إيرادات خلال 2022 بقيمة 2.35 مليار يورو (2.5 مليار دولار) بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق.

(د ب أ)