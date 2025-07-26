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وضع غير معتاد.. غضب في بلدية فرنسية تجاه عُمدتها لإقامته على بعد 900 كيلومتر من القرية

منذ ساعتين

لقطة شاشة من فيديو للقاء مع رئيس بلدية Thorame-Basse

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باريس- “القدس العربي”: تسود حالة من الغضب والاستغراب في بلدية Thorame-Basse  الصغيرة، الواقعة في إقليم Alpes-de-Haute-Provence جنوب شرق فرنسا، بسبب إقامة رئيس البلدية منذ ثلاث سنوات على بُعد 900 كيلومتر منها، وهو وضع غير مألوف بات يُثير توترات داخل المجتمع المحلي.

خلال اجتماع المجلس البلدي، هذا الأسبوع، تفجّرت هذه التوترات حين احتجّ أحد الأعضاء قائلًا: “القرية تموت، هذا غير مقبول، وأنت تتقاضى تعويضات دون مبرر.”

وسرعان ما ارتفعت أصوات عدد من المستشارين الآخرين ضد العمدة، قبل أن يُغادروا القاعة بشكل جماعي.

الرئيس، الذي يشغل المنصب منذ عام 2015، كان قد انتقل في عام 2022 إلى بلدة Sossais في إقليم Vienne، على بُعد نحو 900 كيلومتر من بلدتيه الأصلية، مبررًا ذلك بـ”أسباب صحية”.

هذا الوضع غير المعتاد أثار استياءً كبيرًا في القرية، التي لا يتجاوز عدد سكانها 200 نسمة، حيث عبّر كثيرون عن أسفهم لغياب رئيس بلدية مقيم، مؤكدين أن هذا المنصب يستلزم التفرغ الكامل والتواجد المستمر.

لكن بالنسبة إلى برونو بيشون، فإن إقامته بعيدًا عن القرية لا تتعارض بالضرورة مع مهامه. وقال: “ما دمنا نملك الوسائل التقنية للعمل عن بُعد، يمكننا أداء المهمة. لست العمدة الوحيد الذي يعيش بعيدًا عن بلديته… انظروا إلى رئيس الوزراء الحالي.”

لكنه أقرّ في المقابل: “أن تكون رئيس بلدية يعني أن تكون دائمًا المسؤول، سواء في الأمور الجيدة أو السيئة.”

وأضاف بنبرة انزعاج: “المسؤولية دائمًا على عاتق رئيس البلدية… عندما كنت أعيش في القرية، كانوا يقولون لقد سئمنا، أنت حاضر دائمًا، وكأنني أراقب كل شيء.”

ورغم تأكيده أنه لا يعتزم الترشح لولاية جديدة، إلا أنه مصرّ على استكمال ولايته الحالية وإنهاء المشاريع التي بدأها. إلا أن أعضاء المجلس البلدي يؤكدون أن هذه المشاريع لم تشهد أي تقدم منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنهم طالبوا مرارًا العمدة بتفويض صلاحياته، لكن مطالبهم قوبلت بالرفض دائمًا.

وقال أحد الأعضاء: “الوضع تدهور على مرّ السنوات. في الواقع، هو يدير كل شيء بمفرده، دون استشارة أحد. النقطة الفاصلة كانت مغادرته للقرية ومنعنا من متابعة شؤون البلدية. نشعر بأننا حُرمنا من حقنا في الإشراف على ملفاتنا.”

ويأمل أعضاء المجلس حاليًا أن يُقدّم العمدة استقالته، أو أن يُفوّض صلاحياته لأحد نوابه. وحتى الآن، لا يزال التصويت على الميزانية مُعلقًا، رغم أنه كان من المفترض أن يُدرج على جدول أعمال المجلس بناءً على طلب من المحافظة، وهو ما لم يُنفّذ بعد.

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