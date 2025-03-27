وضع نائب رئيس جنوب السودان رهن الإقامة الجبرية

جوبا: قال حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، اليوم الخميس، إنه جرى وضع نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار رهن الإقامة الجبرية.

وردا على ذلك، أعلنت الحركة إنهاء اتفاق السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الرئيس سلفا كير، فيما حذر المراقبون من أن البلاد قد تنزلق إلى حرب أهلية مجددا وسط أحدث تصعيد للتوترات.

وقال متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إن قوات الأمن دخلت منزل مشار مساء أمس الأربعاء، وتحتجزه الآن هو وزوجته أنجلينا تيني، وزيرة الداخلية.

ويحمل الحزب الرئيس كير مسؤولية هذا الإجراء ، ويتهمه بعدم الوفاء بكلمته والافتقار إلى الإرادة السياسية لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

(د ب أ)