وعكة صحية ترجئ زيارة أول مسؤول سياسي مغربي لإسرائيل

الرباط: أجل رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، النعم ميارة، زيارته لإسرائيل بسبب وعكة صحية.

جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس المستشارين المغربي، الأربعاء، قبل ساعات من زيارة مدتها يومين، كانت مقررة لميارة إلى إسرائيل ضمن جولة شرق أوسطية بدأها بالأردن، الأحد.

وذكر البيان أن التأجيل جاء على خلفية “الوعكة الصحية التي ألمت بالنعم ميارة، بالعاصمة الأردنية عمان في ختام زيارته لها”.

وأوضح أن الوعكة الصحية “استدعت إقامة ميارة في المستشفى والخضوع للفحوصات المعمقة والعلاج”.

وأضاف البيان أنه “تعذر عليه (ميارة) مواصلة الزيارة البرلمانية التي كانت مبرمجة يومي 6 و7 سبتمبر (أيلول) لكل من المجلس الوطني الفلسطيني، والكنيست الإسرائيلي”.

وبرلمان البحر المتوسط منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورو متوسطية، ويضم في عضويته 31 برلمانا، بينها المغرب ومصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين.

ويعد برلمان البحر الأبيض المتوسط، منبرا للحوار والتواصل وقناة للدبلوماسية البرلمانية بشأن القضايا المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتباره المنتدى الوحيد الذي تشارك فيه فلسطين وإسرائيل من خلال برلمانيهما الوطنيين.

وبرلمان البحر المتوسط منظمة دولية تأسست عام 2005 من قبل البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورو متوسطية، ويضم في عضويته 31 برلمانا، بينها المغرب ومصر والجزائر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين.

ويعتبر ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز كان سيزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000

(الأناضول)