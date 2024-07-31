«وعلى كتفي نعشي»: معاني اغتيال إسماعيل هنية

انضم إسماعيل هنية، فجر أمس الأربعاء إلى قرابة 60 شهيدا من عائلته كان آخرهم 10 بينهم شقيقته في حزيران/يونيو، و11 بينهم ثلاثة من أبنائه الذين قضوا برفقة أطفالهم الصغار في نيسان/ابريل الماضي. مقصود إسرائيل من ذلك تثبيت معاني الانتقام والإبادة.

نفّذت عملية الاغتيال الإسرائيلية في طهران، وبعد يوم من حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، واستهدفت المبنى الموجود فيه، كما نقلت مصادر إعلامية، قيادات فلسطينية أخرى بينها زياد نخالة، وقيادات يمنية ولبنانية، وذلك بعد يوم واحد من استهداف فؤاد شكر، مستشار الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، واستهداف أمريكي لميليشيا «كتائب حزب الله العراق» بطائرات مسيّرة، وبعد أيام من غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن. مقصود إسرائيل من ذلك هو زعزعة أمن إيران، وانتهاك سيادتها، وإعلان قدرة الدولة العبرية، وحليفها الأمريكي، على ضرب حلفاء طهران في العاصمة الإيرانية نفسها، كما في لبنان واليمن والعراق.

بيان حركة «حماس» حول الحادثة قال إن هنية استشهد بغارة إسرائيلية، وبعد إعلان وسائل إعلام إيرانية أن الاغتيال تم عبر صاروخ «أطلق من بلد على بلد»، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن القائد الفلسطيني الراحل «تم استهدافه بقذيفة من الجو»، لكنه أشار إلى أن التحقيقات جارية لتحديد الموقع الذي أطلقت منه القذيفة. بعض المصادر الإسرائيلية ذكرت أن الهجوم تم من إيران نفسها، غير أن «هيئة البث العبرية» قالت إن اغتيال هنية تم بصاروخ «لم يطلق من الأجواء الإيرانية». بعض التحليلات قدّرت أن يكون الهجوم من أذربيجان، أو الأجواء العراقية، أو السورية، وهذا كلّه يشير إلى احتمال تواطؤ أمريكي.

تأكيد «هيئة البث» الإسرائيلية على أن الهجوم تم «من بلد إلى بلد»، بهذا المعنى، قد يكون معلوماتيا، ولكن فيه تذكيرا متواصلا بوجود نزاع عربي – إيراني، كما هو تذكير بأن دولا عربية تقبل التعاون مع إسرائيل في عمليات كهذه، وبأنها تتعاطى إيجابيا مع اغتيال قادة «حماس»، بل إنها تتشارك مع إسرائيل في النظر إلى الحركة كعدو، والرسالة هنا هي جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية التي تُطبق بنواجذها على الفلسطينيين، وتفرض وجودها بالقوة على المنطقة.

وُلد هنية، مثل نسبة كبرى من أهالي قطاع غزة، لأبوين نازحين عقب النكبة من مدينة عسقلان، وسكن في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة أثناء الإدارة المصرية للقطاع، وسجنته إسرائيل ثلاث سنوات قبل نفيه إلى مرج الزهور في لبنان مع ثلة من قادة «حماس»، حتى عودته لغزة ليصبح رئيسا لمكتب الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي للحركة، وبعدها رئيسا لمكتبها السياسي.

عند تلقّيه خبر استشهاد أبنائه وأحفاده قال هنية كلمات بسيطة: «الله يسهّل عليهم»، فبدا وكأنه المقصود بكلمات الشاعر الفلسطيني: «وعلى كتفي نعشي»، وفي لقطات من تسجيل مصور أخير له، خلال لقائه بمرشد الجمهورية الإيرانية، بدا هنية وكأنه يرثي نفسه قائلا: «هكذا هي الدنيا، يُميت ويُحيي ويُضحك ويبكي… الله سبحانه وتعالى يُحيي ويُميت». وداعا إسماعيل هنية.