وفاة أحد أفراد طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية متأثرا بإصابته بعد حادث هبوط اضطراري

جنيف: توفي أحد أفراد طاقم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الدولية السويسرية “سويس” متأثرا بإصابة تعرض لها خلال حادث هبوط اضطراري قبل أسبوع في النمسا، وفق ما أفادت الشركة الإثنين.

وكانت طائرة “سويس” من طراز إيرباص آي220-300 في رحلة من بوخارست إلى زوريخ، وعلى متنها 74 راكبا في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عندما اضطرت إلى الهبوط في مدينة غراتس بالنمسا، بعد حدوث مشاكل في المحرك وتسرب الدخان إلى مقصورة القيادة.

وأعلنت “سويس” في بيان “نبلغكم ببالغ الحزن والأسى أن زميلنا الشاب توفي في المستشفى في غراتس الإثنين”.

وقال رئيس الشركة التنفيذي ينس فيهلينغر إن الخسارة تركت شركة “سويس” التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، في حالة من الصدمة والحزن.

وأحجمت “سويس” عن تقديم معلومات مفصلة عن الموظف أو سبب الوفاة “احتراما لأقاربه”.

ونُقل مصابان من أفراد طاقم الطائرة بمروحية إلى مستشفى في غراتس بعد الحادث، حيث أُدخل أحدهما العناية المركزة. كما تلقى 12 من الركاب رعاية طبية بعد إجلائهم من الطائرة.

وقالت “سويس” الثلاثاء إن جميع الركاب الذين أُدخلوا المستشفى تمكنوا من المغادرة منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تعمل مع السلطات لتحديد سبب الحادث.

وأشارت “سويس” إلى أن تحقيقاتها لا تركز فقط على الأجزاء الميكانيكية للطائرة، مثل المحرك، ولكن أيضا على أجهزة التنفس الواقية الخاصة بطاقم الطائرة.

(أ ف ب)