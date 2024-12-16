وفاة أحد مشجعي مانشستر سيتي بعد تعرضه لأزمة صحية خلال مواجهة يونايتد

لندن: أكد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين وفاة أحد مشجعيه بعد تعرضه لأزمة صحية في ملعب الاتحاد أمس الأحد خلال مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وخسر سيتي أمام ضيفه يونايتد بهدفين مقابل هدف بعد تسجيل الفريق الضيف هدفين في اللحظات الأخيرة بواسطة برونو فيرنانديز واماد ديالو.

وذكر سيتي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين “مانشستر سيتي على علم بالأنباء المفجعة بأن واحدا من مشجعينا توفى عقب تعرضه لأزمة صحية في مباراة الأمس”.

وأضاف “تعاطف الجميع في النادي مع عائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة”.

(د ب أ)