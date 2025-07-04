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وفاة أسترالي لإصابته بفيروس انتقل إليه بفعل لدغة خفاش

منذ 57 دقيقة

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سيدني: توفي رجل خمسيني في أستراليا لإصابته بفيروس “نادر جدا” يشبه داء الكَلَب، ينتقل عن طريق لدغة خفاش، على ما أفادت السلطات الصحية الخميس.

وقالت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية الشرقية في بيان “نعرب عن خالص تعازينا لعائلة المتوفى وأصدقائه على خسارتهم الفادحة”.

وأضافت “لا يوجد علاج فعّال لفيروس داء الخفافيش الأسترالية، التي تُعدّ الإصابات بها نادرة”.

وكان الرجل الأسترالي قد تعرّض قبل أشهر للدغة من أحد الخفافيش التي كانت تحمل الفيروس. ونُقل إلى المستشفى هذا الأسبوع وكان في وضع حرج.

ينتقل هذا الفيروس، وهو مشابه لداء الكَلَب غير الموجود في أستراليا، عندما يدخل لعاب الخفاش إلى جسم الإنسان من خلال لدغة أو خدش.

قد تستغرق الأعراض الأولى أياما عدة وربما سنوات لتظهر. وتشبه أعراض الإنفلونزا أي صداع، وحمى، وإرهاق، بحسب السلطات الصحية. تتدهور حال المصاب بسرعة، مما يؤدي إلى الشلل، والهذيان، والنوبات، والوفاة.

سُجلت ثلاث إصابات سابقة بفيروس الخفافيش الأسترالية منذ تحديده للمرة الأولى عام 1996.

(أ ف ب)

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