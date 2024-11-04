منوعات | أبيض و أسود

وفاة أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً

4 - نوفمبر - 2024

كوينسي جونز على خشبة المسرح خلال مهرجان مونترو للجاز الـ53 في 30 يونيو 2019. ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: عن عمر ناهز 91 عاماً، توفي الموسيقار والمنتج الأمريكي الأسطوري كوينسي جونز ليلة الأحد- الإثنين، في منزله في لوس أنجلوس، حسبما أعلنت عائلته في بيان صحفي نقلته وكالة أسوشيتد برس.

اشتهر كوينسي جونز بالعمل مع عمالقة الغناء، مثل فرانك سيناترا، وراي تشارلز، وأريثا فرانكلين، ودونا سمر، ومايكل جاكسون، وهو وراء العديد من الألبومات الغنائية العالمية الخالدة، مثل Off The Wall وThriller وBad لمايكل جاكسون.

يعتبر كوينسي جونز أحد أعظم منتجي وموزعي الموسيقى عبر التاريخ. وقد حصل على 28 جائزة غرامي في حياته المهنية.

وهو عازف بوق لامع، وقد اختارته مجلة “تايم” كواحد من أكثر موسيقيي الجاز تأثيرًا في القرن العشرين.

ساهم كوينسي جونز أيضًا في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز، وأشرف على تسجيل الأغنية الخيرية الشهيرة We Are The World، التي كتبها مايكل جاكسون وليونيل ريتشي.

في عام 1968، أصبح جونز وشريكه، كاتب الأغاني بوب راسيل، أول أمريكيين من أصل أفريقي يترشحان لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية “عيون الحب” من الفيلم الذي أنتجته شركة (Universal Pictures).

