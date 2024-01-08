وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور عن عمر 78 عاما- (صور)

برلين: أعلنت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين وفاة فرانز بكنباور، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، الذي فاز بكأس العالم مع ألمانيا لاعبا في 1974 ومدربا في 1990، عن عمر ناهز 78 عاما.

اللاعب المعروف باسم القيصر توج بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب ونجح في إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح ألمانيا حق استضافة مونديال 2006.

وذكرت عائلة بيكنباور في بيان: “نعلن بحزن عميق أن زوجي ووالدنا فرانز بيكنباور توفي بسلام أمس الأحد، وهو محاط بعائلته… نطالبكم بالحداد في هدوء وعدم طرح أي أسئلة”.

وانضم بيكنباور إلى بايرن ميونخ، وهو لاعب صغير وسرعان ما أصبح لاعبا محوريا في النادي البافاري، حيث توج معه بأربعة ألقاب في البوندسليجا وثلاثة ألقاب أوروبية ولقب كأس إنتركونتيننتال.

(وكالات)