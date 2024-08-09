وفاة إسرائيلي متأثرا بشظايا صاروخ اعتراضي 

القدس:أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، وفاة ميخائيل سمارة (27 عاما) من بلدة كفر ياسيف العربية، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء شظايا صاروخ اعتراضي أطلقه جيش الاحتلال في مدينة نهاريا (شمال غرب)، الثلاثاء الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد حينها بأن صاروخا اعتراضيا أطلقه على مسيرة أطلقها “حزب الله”، أخطأ هدفه وسقط وانفجر على الأرض في نهاريا ما أدى إلى إصابة مدنيين إسرائيليين.

وذكرت هيئة البث الرسمية، “أصيب سمارة و18 شخصا آخرين بصاروخ اعتراضي أخطأ هدفه وسقط على طريق جنوب نهاريا”.

وتابعت: “يتضح من التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال أن الجرحى أصيبوا بصاروخ اعتراضي أخطأ الهدف وأصاب شارع 4 جنوب نهاريا”.

وبحسب هيئة البث، فإن سمارة توفي اليوم متأثرا بالجراح الحرجة التي أصيب بها في الحادث.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد حرب غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران و”حزب الله” على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في “حزب الله” فؤاد شكر، منذ أكثر من أسبوع.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(وكالات)



