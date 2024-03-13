وفاة الأدميرال فيليب نجل الجنرال ديغول عن عمر يناهز الـ102

باريس- “القدس العربي”: توفي الأدميرال فيليب ديغول، نجل أول رئيس للجمهورية الخامسة الفرنسية، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، عن عمر ناهز 102 عاماً، داخل المعهد الوطني الهندي في باريس، حسبما أعلنت عائلته.

🇲🇫 L'Amiral Philippe de Gaulle, fils du Général de Gaulle, est mort aujourd'hui à 102 ans.

Hommage à ce héros national français qui a été un des premiers Français libres après son père.

Il a combattu dès 1940 puis jusqu'à la prise du nid d'aigle avec la 2ème DB.

Grand officier de… pic.twitter.com/zPBMRDqilX — Gaullisme ☨ (@Gaullisme_Fr) March 13, 2024

كان الراحل عضواً في مجلس الشيوخ عن باريس بين عامي 1986 و2004 تحت مسمى حزب “التجمع من أجل الجمهورية”، ثم ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” (“الجمهوريون” اليوم)، بعد أن أنهى مسيرته العسكرية في عام 1982، برتبة وتعيين أميرال.

كان فيليب ديغول طالبًا في المدرسة البحرية للقوات الفرنسية الحرة، دفعة عام 1940. شارك في الدفاع الجوي عن بورتسموث، ثم في عمليات متعددة في القناة والمحيط الأطلسي.

Héros de la Seconde Guerre mondiale, Philippe de Gaulle a passé la moitié de sa vie à défendre et perpétuer la mémoire de son père, le général de Gaulle. Il avait 102 ans. → https://t.co/aQMbxHQ6ap pic.twitter.com/XtHXPdWVSi — Le Figaro (@Le_Figaro) March 13, 2024

شارك في حربي الهند الصينية والجزائر، قبل أن يتولى عدة مناصب قيادية جوية أو بحرية، بما في ذلك قيادة الجناح الأطلسي. أنهى حياته العسكرية عام 1982 بصفته أميرالًا مفتشًا عامًا للبحرية.

وعلى الرغم من مسيرته المهنية الناجحة في البحرية، إلا أنه عاش جزءًا كبيرًا من حياته في ظل والده.