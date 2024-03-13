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وفاة الأدميرال فيليب نجل الجنرال ديغول عن عمر يناهز الـ102

13 - مارس - 2024

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باريس- “القدس العربي”: توفي الأدميرال فيليب ديغول، نجل أول رئيس للجمهورية الخامسة الفرنسية، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، عن عمر ناهز 102 عاماً، داخل المعهد الوطني الهندي في باريس، حسبما أعلنت عائلته.

كان الراحل عضواً في مجلس الشيوخ عن باريس بين عامي 1986 و2004 تحت مسمى حزب “التجمع من أجل الجمهورية”، ثم ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” (“الجمهوريون” اليوم)، بعد أن أنهى مسيرته العسكرية في عام 1982، برتبة وتعيين أميرال.

كان فيليب ديغول طالبًا في المدرسة البحرية للقوات الفرنسية الحرة، دفعة عام 1940. شارك في الدفاع الجوي عن بورتسموث، ثم في عمليات متعددة في القناة والمحيط الأطلسي.

 شارك في حربي الهند الصينية والجزائر، قبل أن يتولى عدة مناصب قيادية جوية أو بحرية، بما في ذلك قيادة الجناح الأطلسي. أنهى حياته العسكرية عام 1982 بصفته أميرالًا مفتشًا عامًا للبحرية.

وعلى الرغم من مسيرته المهنية الناجحة في البحرية، إلا أنه عاش جزءًا كبيرًا من حياته في ظل والده.

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  1. يقول نادر حكمت:
    مارس 13, 2024 الساعة 3:14 م

    في فرنسا الحرية والتنوير ابن الجنرال يصير ادميرال
    بالضبط كما يحصل في بلادنا لا فارق ، عندنا
    ابن الملك من يكبر ويترعرع يصير حرامي مثل جلالة والده

    رد

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