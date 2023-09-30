وفاة الأديب الياس الديري أحد أبرز كتاب جريدة النهار اللبنانية- (تغريدات)

بيروت: نعت صحيفة النهار اللبنانية أحد أبرز كتابها الأديب الياس الديري الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاما.

وقد عرفه القراء لسنوات بكتابة عمود في النهار تحت اسم (زيّان) الذي غالبا ما كان يطعّم عباراته بسخرية من الأحداث.

ويعد الياس الديري أديبا وصحفيا سياسيا وصُنفت روايته (الفارس القتيل يترجل) في المرتبة 101 بقائمة أفضل رواية عربيّة من قبل اتّحاد الكتاب العرب عام 2001.

وهو عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية وعضو نادي القصة منذ عام 1960.

وترأس تحرير مجلة النهار العربي والدولي التي أصدرها الصحفي الراحل جبران تويني في باريس.

وقالت النهار في وداع كاتبها إن “الياس الديري كتب في مواجهة الأخطار من أجل الكلمة والمهنة، وهو بعد انفجار المرفأ لم يعد كما قبله، ما جرى في بيروته أسقط جسده الذي كان يعاند العجز والمرض في الأشهر الأخيرة. وفي كلّ هذا المسار، بقي القلم هاجسه وضالّته. ولم يضعفه شيء قدر الابتعاد عن الكتابة التي عشقها”.

وكانت الصحيفة تشير إلى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب من عام 2020 الذي أدى إلى مقتل 215 شخصا وتدمير مساحات واسعة من بيروت، ووصف بأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة.

وقد نعى فادي الديري، نجل الراحل، والده كاتبا “الله يرحمك يا أبي، الياس جرجيس الديري، صانع الرؤساء”، واستوحى نجله الوصف من كتاب الديري (من يصنع الرئيس) الصادر عام 1982.

كما أن للديري مؤلفات بينها (الخطأ) الصادر عن دار النهار عام 1971 إضافة إلى (الفارس القتيل يترجل) عن النهار أيضا عام 1979.

وكتب رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري على منصة إكس “لطالما كان عمود زيّان، بأناقته وبما يتضمّن، زينة إضافية لصفحات صحيفة (النهار). رحم الله الياس الديري وعزائي لعائلته ولزملائه في النهار”.

لطالما كان عامود “زيان” بأناقته وبما يتضمن زينة إضافية لصفحات صحيفة #النهار.

رحم الله الياس الديري وعزائي لعائلته ولزملائه في “النهار”. @Annahar pic.twitter.com/FtaU7pWDoQ — Saad Hariri (@saadhariri) September 30, 2023

(رويترز)